Lady Gaga será la estrella del medio tiempo en el SuperBowl

El próximo 5 de febrero a las 6:30 PM (hora colombiana) se transmitirá la final del fútbol americano de los Estados Unidos, entre los Patriots de Nueva Inglaterra y los Falcons de Atlanta. Será una lucha titánica para hacerse con Super Tazón, final que se disputa desde 1967 entre los campeones de los torneos estadounidenses (Conferencia Nacional (NFC) y la Conferencia Americana (AFC).

Sin embargo, el partido pasa a un segundo plano cuando llega el medio tiempo y entran los artistas musicales para animar al público. Este espectáculo se hace desde la primera edición del SuperBowl cuando se presentó la Banda de marche de la Universidad de Arizona y Michigan, desde entonces se ha convertido en un show ‘sagrado’ que supera con facilidad el presupuesto de cualquier otro evento.

Para la muestra, en 1993, Michael Jackson se presentó junto a 3.500 niños para cantar su sencillo ‘Heal the world’. En 2002 se presentó U2 con su canción ‘Where the streets have no name’ para homenajear a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 o la presentación Prince, ya fallecido, en el SuperBowl de 2007 cuando cantó Purple Rain y por coincidencia empezó a llover.

Año tras año el medio tiempo se ha convertido en un show mediático que las marcas aprovechan para publicitar. Eso sí, no escatiman en gastar hasta 5 millones de dólares por un anuncio. Al igual que las empresas, las directivas de la NFL no dudaron en invertir más de 8 millones de dólares en el espectáculo de 12 minutos de 2015, en el Katy Perry montó en un tigre dorado, voló por el escenario, bailó durante toda la presentación y se cambió cuatro veces de vestuario mientras le daba la oportunidad a Lenny Kravitz y la rapera Missy Elliot de acaparar el escenario.

Se estima que este domingo cuando caiga la noche en el estadio NRG de Houston (Texas) más de 120 millones de personas, solo en Estados Unidos, verán el evento deportivo más lucrativo del mundo. Por eso, no se le haga raro que la polifacética cantante Lady Gaga haya levantado la mano para hacer el show de medio tiempo totalmente gratis, así como lo hizo Paul McCartney (2005), Madonna (2012) y Beyoncé (2013).

Claro está, que los 32 propietarios de la NFL se harán cargo de los costos de la presentación que está presupuestada en unos 10 millones de dólares. Por otro lado, Gaga ofreció unas declaraciones en la rueda de prensa previa al espectáculo en el que aseguró que evento de 13 minutos estará cargado de cosas emocionantes y muy interesantes que se conectarán con el partido.

Lady Gaga's #SuperBowl performance will begin with a 10 second countdown video featuring Little Monsters and Tony Bennett. — Lady Gaga (@ryanleejohnson) 2 de febrero de 2017



Para concluir, la cantante publicó en su Twitter que cerrará la presentación con una canción a dueto con el legendario Tony Bennett de 90 años, ganador de 20 premios Grammys y reconocido por grabar con Frank Sinatra la canción ‘New York, New York’.

Así es como Gaga hará parte de la selecta lista de artistas que se han presentado en el medio tiempo del SuperBowl como Gloria Estefan, los Rolling Stones, The Who, Stevie Wonder, Aerosmith, Prince, Britney Spears, Justin Timberlake, Bruno Mars y Coldplay, entre otros.