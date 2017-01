Cinco canciones de Ed Sheeran que seguramente usted no conocía

Ed Sheeran, reconocido cantautor británico, comenzó a cantar música gospel en la iglesia de Hebden Bridge, un pueblo al norte de Reino Unido, donde descubrió que tenía un don para tocar la guitarra. En 2011, ese don lo llevó a lanzar su primer disco ‘+’ y después lanzar su segundo álbum ‘x’ (2014) con el cual ganó un Grammy a Mejor Interpretación Vocal Pop, por su canción ‘Thinking out loud’.

El éxito llevó al artista a tomarse un año sabático (2016) para recargar energías y volver con su nuevo disco ‘Divide’ en el que incluye el sencillo ‘Shape of You’, canción número 1 en el listado de Billboard Hot 100 en Londres.

Sin embargo, Sheeran estuvo presente en 2016 gracias a las composiciones que hizo para otras estrellas como Justin Bieber, quién llegó a estar tres semanas en el primer lugar de los listados musicales de Billboard con la canción ‘Love Yourself’, escrita por el británico de 25 años.

Vea las canciones que ha escrito Ed Sheeran y que usted no conocía:

Everything Has Changed, Taylor Swift (2012)

En 2012, Ed Sheeran compuso este sencillo en compañía de Taylor Swift en su apartamento en Nueva York. Swift cuestionó algunos acordes que Sheeran tenía en la canción, pero decidieron dejar la canción como en un principio la escribió el británico. En 2013, se lanzó el vídeo del sencillo en el que dos niños parecidos a Swift y Sheeran como un par de buenos amigos. El vídeo superó los 200 millones de visitas en Youtube.

‘Love Yourself’, Justin Bieber (2015)

Justin Bieber tuvo la fortuna de hacerse con esta canción, que en un principio era para el álbum ‘divide’, pero que Sheeran optó por ceder. “Esa era una canción que había escrito para Divide. Justin la tomó e hizo lo suyo con ella, la lanzó como un single y la convirtió en lo que es… Yo no diría que era sólo mía” contó Sheeran en Capital FM.

Little Things, One Direction (2012)

Parte del éxito de One Direction fue gracias a las composiciones de Ed Sheeran, quien acompañó a la banda desde su comienzo. Sheeran se metió de lleno en la fundación del grupo con varias canciones como ‘Moments’ del álbum debut ‘Up All Night’ (2011).

Luego Sheeran estuvo comprometido con el grupo a tal punto que les dio la oportunidad de interpretar Little Things, una canción que había escrito cuando tenía 17 años. Harry Styles, líder de One Direction, no dudó en aceptar la canción y ese mismo día la grabaron, ahora el sencillo tiene más de 200 millones de reproducciones en Youtube y fue número 1 en ‘Billboard 200 album’ (2012) .

Dark Times, The Weeknd (2015)

The Weeknd recibe este regalo de Ed Sheeran luego de una fiesta en la que ambos artistas coincidieron en Toronto. Con un ritmo de soul y funk, The Weeknd le pidió a Sheeran cantar la primera estrofa con una guitarra eléctrica, para contrarrestar esta canción de desamor.

Growing Up, Macklemore y Ryan Lewis (2015)

Los raperos Macklemore y Ryan Lewis cambiaron su estilo. ¿La razón? el nacimiento de Sloane Ava Simone Haggerty el 29 de mayo de 2015, la hija de Macklemore. Al ritmo de una batería, bajo y piano Macklemore dice: “el tiempo está cambiando yo sé, todavía creciendo, todavía estoy creciendo, yo sé. Me envolverán tus dedos alrededor de mi pulgar”.