Diez reinas de belleza que triunfaron en otras carreras

Después de exigentes rutinas de ejercicios, laboriosas dietas para mantener la figura y sonreír frente a las cámaras, las reinas de bellezas se dan por bien servidas sea cual sea su puesto en los concursos de belleza. Así le sucedió a nuestra Virreina Universal Ariadna Gutiérrez, quien fue víctima de una confusión del presentador Steve Harvey, quien la coronó, por cinco minutos, como la mujer más bella del universo.

Sin embargo, Gutiérrez siguió adelante, e incluso, cuenta con varias propuestas comerciales y cinematográficas, como fue su debut en pantalla con la película ‘XXX: Return of Xander Cage’, en la que participa Vin Diesel (Rápido y Furioso), Ruby Rose (Orange is the new black) , Nina Dobrev (The Vampire Diaries) y el reguetonero Nicky Jam, entre otros.

Gutiérrez, pese a no haber ganado el certamen de Miss Universo, goza de gran popularidad. Al igual que ella, otras reinas de belleza aprovecharon al máximo su reconocimiento para impulsar su nueva carrera de actrices.

Es el caso de Oprah Winfrey, la actriz y presentadora de televisión, fue reina de belleza en 1972 en el Miss Black Tennessee donde se dio a conocer en los medios locales y más adelante levantar todo un emporio comunicacional bajo el programa The Oprah Winfrey Show, donde la estadounidense entrevista a las celebridades más importantes de Hollywood.

Así como Winfrey y Gutiérrez, las actrices de Hollywood Halle Berry, Sharon Stone y Diane Sawyer entre otras, alcanzaron la fama por medio de un concurso de Belleza.

Vea las actrices que fueron Reinas de Belleza:

Sharon Stone

La actriz Sharon Stone, reconocida por su papel en ‘Basic Instinct’, comenzó en el mundo de las reinas de Belleza en 1978 como Miss Crawford County y Miss Pennsylvania. Stone pasó de las pasarelas a un casting gracias a los consejos de sus amigos y padres.

La actriz debutó en las pantallas con Stardust Memories (1980), una película de Woody Allen, luego participó en producciones de televisión como ‘Allan Quatermain’ (1985), ‘Loca academia de policía’ (1987) y en ‘Above the Law’ (1988) como esposa del protagonista Steven Seagal.

Después consolidó su éxito en el cine con Basic Instinct (1992), donde fue protagonista junto al actor Michael Douglas. En 1996, Stone recibió una nominación a Mejor Actriz en los premios Oscar, por su papel en ‘Casino’, película dirigida por Martin Scorsese y con la participación de Robert De Niro.

Halle Berry

Halle Berry participó en los concursos Miss Teen All American (1980), Miss Ohio (1985) y Miss USA (1986), donde el director Spike Lee la fichó para actuar de drogadicta en ‘Fiebre Salvaje’ (1991). Berry, luego de debutar en el cine, participó en ‘El último boy scout’ (1992) donde actuó a la par con Bruce Willis.

Consecuente a su trabajo en el cine, Berry se convirtió en 2002 en la primera actriz negra en ganar un Oscar en la categoría a Mejor Actriz en ‘Monster’s Ball’.

Vanessa Williams

Vanessa Williams debutó en las pasarelas en Miss Nueva York y Miss America (1983), en los que salió ganadora. Luego fue la primera mujer afroamericana en ganar el Miss America (1984), pero Williams tuvo que renunciar a su corona por unas fotos privadas de desnudos.

Williams se caracterizaba por sus interpretaciones musicales en los concursos de belleza, fue por esta razón que los productores de Walt Disney la llamaron para musicalizar la película de Pocahontas (1995).

En 1996, Williams protagonizó, junto a Arnold Schwarzenegger y James Caan, la película Eraser (1996). En 1998, alcanzó la fama mundial por la película ‘Dance with me’ donde representó a una bailarina de salsa junto al cantante Chayanne.

Lynda Carter

Lynda Carter, conocida también como la original Mujer Maravilla, participó en Miss USA 1972, donde salió ganadora. Carter llegó a estar entre las 15 semifinalistas de Miss Universo.

La fama le alcanzó para hacer apariciones en series de televisión icónicas de Estados Unidos como Nakia (1974), Wonder Woman (1975) y Starsky y Hutch (1977).

Cecilia Bolocco

La chilena Cecilia Bolocco fue Miss Universo en 1987 celebrado en Singapur. Gracias a su participación en el certamen, la televisora TVN le ofreció tener su propio programa, a lo que la reina aceptó. Fue así como nación ‘Porque hoy es sábado’ (1988).

En 1990 se mudó a Atlanta para ser presentadora de CNN en español y dos años después llegó a Telemundo para ser la presentadora de los programas ‘La buena vida’ y ‘Esta noche con Cecilia Bolocco’, por lo que ganó dos premios Emmy como Mejor Productora (1992).

Mariska Hargitay

Mariska Hargitay, la húngaro estadounidense, fue Miss Beverly Hills en (1982). Hargitay se destacó por su carisma y entrega en las pasarelas, por lo que sus padres le insistieron en estudiar actuación en la UCLA School of Theater Film and Television.

La actriz alcanzó el reconocimiento de la industria del cine y la televisión con su papel de la detective Olivia Benson en la serie ‘La ley y el orden’. Prueba de ello fue su Globo de Oro en 2005 a Mejor Actriz de serie dramática y su Emmy en 2006.

Oprah Winfrey

Oprah Winfrey fue Miss Black Tennessee en 1972 y presentadora de su programa de entrevistas en 1986. Ese mismo año la estadounidense tuvo su primer encuentro con el mundo del cine y la televisión con ‘El color púrpura’, película que le sirvió para estar nominada a Mejor Actriz en los premios Oscar.

La presentadora y actriz cuenta con varias participaciones en superproducciones de Hollywood como ‘El mayordomo’ con la actuación de Forest Whitaker, Cuba Gooding Jr. y Terrence Howard, entre los más destacados. En 2013, Winfrey protagonizó a Annie Lee Cooper, una activista de los derechos humanos en ‘Selma’ (2014) donde a su vez compartió con David Oyelowo (A United Kingdom), Tom Wilkinson (Batman Begins) y Tim Roth (Lie to me).

Michelle Pfeiffer

En 1970, La actriz Michelle Pfeiffer fue Miss Orange County, gracias a ese concurso un caza talentos le propuso trabajar como modelo en anuncios publicitarios. Luego, Pfeiffer tuvo tal reconocimiento que fue la protagonista de series de televisión como Delta House (1979), La Isla de la fantasía (1978) y Chips (1977).

En 1989 la actriz fue nominada a un Oscar en la categoría de Mejor Actriz Secundaria por su papel en ‘Las Amistades Peligrosas’, luego a Mejor Actriz por Los Fabulosos Baker Boys (1990) y luego en la misma categoría por la película Por encima de todo (1993). Pfeiffer también fue la actriz principal en películas emblemáticas como Scarface (1983), Casada con todos (1988), La casa Rusia (1990), Frankie and Johnny (1991), Por encima de todo (1992), Batman vuelve (1992) y La edad de la inocencia (1993).

Sus papeles la llevaron a ganar un Globo de Oro por Los Fabulosos Baker Boys y un BAFTA por las Amistades Peligrosas.

Ángela Patricia Janiot

Antes de ser la gran periodista de CNN, Ángela Patricia Janiot pasó por el mundo del modelaje en 1983 cuando fue Señorita Santander en el Concurso Nacional de Belleza. Gracias a su belleza e inteligencia Janiot quedó entre las 15 finalistas de Miss Universo en 1984.

Luego de experimentar estar entre las mujeres más hermosa del mundo, Janiot estudió Comunicación Social en la Universidad de La Sabana en Bogotá y luego, en 1987, entra a trabajar como presentadora en el noticiero Criptón.

Su éxito en televisión se vio reflejado cuando se mudó a Estados Unidos para ser la conductora del noticiero de Univisión. Más tarde, en 1992, CNN la contacta para dirigir el noticiero Internacional, llegando a ser una de las periodistas estrella del canal estadounidense.