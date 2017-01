Vea la lista completa de los nominados a los Oscar 2017

Los premios Oscar entregados por la Academia de Cine de Hollywood tiene 24 categorías en las que películas como La La Land, La Llegada, Moonlight y Manchester by sea están entre las favoritas. El 26 de febrero se conocerán a los ganadores, en lo que será la edición 89 de la premiación más importante de la industria del cine.

La La Land del director Damien Chazelle volvió a romper otro récord. Esta vez por estar nominado en 14 categorías de los Oscar 2017, este número iguala a la mítica película de James Cameron, ‘Titanic’ (1997) que su oportunidad se hizo con 11 estatuillas y la cinta ‘Eva al desnudo’ de Joseph L. Mankiewicz (1956) con 6 galardones.

Por otro lado, Moonlight (Barry Jankins) y Arrival (Dennis Villenueve) ocupan el segundo lugar de los más nominados con 8 categorías, mientras que Hacksaw Ridge de Mel Gibson; Lion de Garth Davis y Manchester by sea de Kenneth Lonergan ocupan el tercer lugar con seis nominaciones cada uno.

La ceremonia será en el Dolby Theatre de Hollywood (Los Ángeles) bajo conducción de comediante Jimmy Kimmel.

Mejor Película

Moonlight, Manchester by sea, La La Land, Hell of High Water, Arrival, Hacksaw Ridge, Lion, Fences y Hidden figures.

Mejor Director

Damien Chazelle (La La Land), Kenneth Lonergan (Manchester by sea), Barry Jenkins (Moonlight), Dennis Villeneuve (Arrival) y Mel Gibson (Hacksaw Ridge).

Mejor Actor Principal

Ryan Gosling (La La Land), Casey Affleck (Manchester by sea), Denzel Washington (Fences), Andrew Garfield (Hacksaw Ridge) y Viggo Mortensen (Captain Fantastic).

Mejor Actriz Principal

Emma Stone (La La Land), Meryl Streep (Florence Foster Jenkins), Natalie Portman (Jackie), Ruth Negga (Loving) e Isabelle Huppert (Elle).

Mejor Actor de reparto

Mahershala Ali (Moonlight), Jeff Bridges (Hell or High Water), Lucas Hedges (Manchester by sea), Dev Patel (Lion) y Michael Shannon (Animales Nocturnos).

Mejor Actriz de reparto

Nicole Kidman (Lion), Michelle Williams (Manchester by sea), Octavia Spencer (Hidden figures), Naomie Harris (Moonlight) y Viola Davis (Fences).

Mejor Guion Original

Damien Chazelle (La La Land), Kenneth Lonergan (Manchester by sea), Mike Mills (20th Century Women), Yorgos Lanthimos & Efthimis Filippou (The Lobster) y Taylor Sheridan (Hell or High water).

Mejor Guion adaptado

Arrival, Fences, Hidden figures, Lion y Moonlight.

Mejor Película animada

Zootopía, Valliana, Kubo, La tortuga roja y Mi vida de Calabacín.

Mejor Película de habla no inglesa

El viajante (Asghar Farhadi, Irán), Toni Erdmann (Maren Ade, Alemania), Land of Mine (Bajo la arena, Dinamarca), Tanna (Bentley Dean, Australia) y Un hombre llamado Ove (Sucia).

Mejor Canción

How far i’ll go de Vaiana compuesta por Lin-Manuel Miranda, Audition y City of stars de La La Land compuestas por Scott Oatley y Rachel Panchal, The empty chair de Jim compuesta por Sting y Can’t stop the feeling de Trolls compuesta por Justin Timberlake.

Mejor Mezcla de Sonido

La La Land, Arrival, Rogue One: A Star Wars Story, 13 horas: los soldados secretos de Bengasi, Hasta el último hombre.

Mejor Cortometraje

Sing (Kristof Deák); Ennemis Intérieur (Sélim Azzazi); Silent Nights (Aske Bang), La Femme et le TGV (Timo von Gunten) y Timecode (Juanjo Giménez).

Mejor Corto Animado

Blind Vaishya, Borrowed Time, Pear Cider and cigarettes, Pearl y Piper.

Mejor Banda Sonora

La La Land, Jackie, Lion, Moonligh y Passengers.

Mejor Fotografía

La La Land, Arrival, Silencio, Moonlight y Lion.

Mejor Diseño de Producción

La La Land, Arrival, Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, ¡Ave, César! y Passengers.

Mejor Vestuario

La La Land, Aliados, Animales fantásticos y dónde encontrarlos, Florence Foster Jenkins y Jackie.

Mejor Montaje

La La Land, Arrival, Hacksaw Ridge, Hell or High Water y Moonlight.

Mejor Efectos Visuales

El libro de la selva, Captain America: civil war, Kubo y Doctor Strange.

Mejor Documental

O.J: Made in America, Fire at sea, Life animated, 13th y I am not your negro.

Mejor Corto Documental

Extremis, Joe’s Violin, Watani: my homeland, The White Halmets y 4.1 Miles.

Mejor Maquillaje y Peluquería

A man called ove, Star Treck: más allá y Escuadrón Suicida.