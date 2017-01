Todo lo que se sabe hasta ahora de la nueva película de Star Wars VIII: el último Jedi

Después de que Disney comprara todos los derechos de Star Wars a Lucasfilm en 2012, la entrega de las películas no se ha detenido. La página oficial de Star Wars reveló avances de lo que será la historia del último Jedi.

El mítico Mark Hamill, quien interpretó a Luke Skywalker hace 30 años en las primeras películas (New Hope, 1977; The Empire Strikes Back, 1980; Return of the Jedi, 1983), espera ser el protagonista de esta entrega, no como le sucedió en el séptimo episodio (El despertar de la fuerza) donde apareció siete minutos.

Se especula que la película cuente a detalle cómo Luke Skywalker, quien se marchó voluntariamente a un destierro tras ser traicionado por su discípulo, el malvado Kylo Ren, sea encontrado por Rey durante una misión para traer nueva esperanza a la galaxia, la cual está al borde de una guerra entre la Resistencia (Princesa Leia) y la Primera Orden (Snoke).

La cinta, escrita y dirigida por Rian Johnson, tendrá la participación de Domhnall Gleeson (General Hux), Adam Driver (Kylo Ren), John Boyega (Finn), Óscar Isaacs (Poe Dameron) y Daisy Ridley (Rey), actores que participaron en ‘El despertar de la fuerza’. La continuación de la saga será producida por Kathleen Kennedy (Rogue One) y Ram Bergman, productor de Looper: asesinos del futuro (2012).

Un rumor que crece entre los fanáticos de Star Wars, es que el actor Tom Hardy tendrá un papel en la película, al igual que Benicio del Toro y Laura Dern en papeles que aún no se saben, pero se especula que estarán del bando de la Primera Orden.

La princesa Leia, quien fue interpretada por la fallecida Carrie Fisher, aparecerá en la película gracias a que la actriz logró participar en el rodaje de la película que se estrenará el 15 de diciembre de 2017.