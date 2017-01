La redención de Wolverine y El planeta de los simios llegará a las salas en 2017

En el ‘pulpo’ de películas que tienen los X-men, la historia de Wolverine quizás es la más criticada. X- Men Origins: Wolverine (2009) y Wolverine: inmortal (2013) no recibieron la misma acogida de los fans y su rendimiento en taquilla fue mediocre.

Es por esta razón que sorprende la llegada de una tercera película como ‘Logan’, en la que Wolverine interpretado por Hugh Jackman está en el año 2024, un futuro distópico, con el Profesor X (Patrick Stewart). En este contexto, aparece la hija de Logan, Laura Kinney interpretada por Dafne Keen, la cual recibió los poderes de Logan por parte de la corporación Transigen, con el fin de convertirla en una máquina de guerra (X-23).

‘Logan’, dirigido por James Mangold (Wolverine Inmortal), es una historia que promete reinvindicarse con los espectadores. La cinta cuenta con la participación de Elizabeth Rodriguez (Orange is the New Black), Boyd Holbrook (Narcos), Eriq La Salle (E.R) entre otros. Se estrena el 3 de marzo de 2017.

Por otro lado tenemos a El planeta de los simios, que cambió de director cuando se alejó de su pasado cómico y romántico con Tim Burton y empezó su lado oscuro con Rupert Wyatt y ‘El origen del planeta de los simios’ con Andy Serkis, como César el líder de los primates.

Después de ver cómo los chimpancés, monos y toda clase de antropomorfos tomaron el control del mundo (El planeta de los simios: Revolución), Wyatt le pasó la batuta a Matt Reeves para dirigir, lo que será, la cinta en la que los humanos luchan otra vez por el territorio y el control del planeta bajo el nombre ‘El planta de los simios: Guerra’.

La película estará en cines el 14 de julio de 2017 con la participación de Steve Zahn, Judy Greer, Karin Konoval, Sara Canning y Woody Harrelson entre otros.