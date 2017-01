Vea las curiosidades que dejaron los People’s Choice Awards

Los People’s Choice Awards son las premiaciones en la que el público puede votar por su película, serie o artista musical favorito del año. En la entrega número 43 de los premios, en el Microsoft Theater (Los Ángeles), sorprendió ver series que no estuvieron nominadas en los Globo de Oro de este 2017 como Orange is the New Black (ganadora a Mejor Serie Dramática Premium), Fuller House (Mejor Comedia Premium) y The Big Bang Theory (Mejor Comedia TV). Claro está que estos premios tienen muchas más categorías que cualquier premiación en Estados Unidos como Mejor Serie TV, Serie TV Cable, Serie TV Premium.

El público tampoco se puso de acuerdo con la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood para elegir a sus actores favoritos, pues Robert Downey Jr se llevó la estatuilla a Mejor Actor de Acción (Cine) por su papel en ‘The Avengers’; Tom Hanks a Actor Dramático (Cine) por ‘La Hazaña de Sully’; Jim Parsons a Actor Comedia (TV) por su papel como Sheldon Cooper en la serie ‘Big Bang Theory’ y Priyanka Chopra ganadora en la categoría Actriz Dramática (TV) por su papel en la serie Quantico.

Por otro lado, la actriz Sofía Vergara, ganadora en cinco oportunidades del Screen Actors Guild Award (SAG) a Mejor Actriz de Reparto, se hizo, por primera vez, con la estatuilla a Mejor Actriz de Comedia TV por su papel en Modern Family, premio que le fue esquivo en 2012 y 2013.

La colombiana, que interpreta el papel de Gloria Delgado desde 2009 en ‘Modern Family’, confesó que no imaginó ganar este premio: “Nunca, ni en un millón de años, pensé que con este acento ridículo iba a ser parte de algo exitoso, algo tan querido como Modern Family”.

Los People’s Choice Awards también premiaron a Johnny Depp como Icono Favorito de Cine, una categoría en la que estuvieron leyendas de la industria como Denzel Washington, Samuel L. Jackson, Tom Cruise y Tom Hanks.

“Vine aquí por una razón esta noche, por una razón y una sola razón, por ustedes, el público” agradeció Depp en su discurso y continuó “A través de cualquier etapa buena o mala, han estado a mi lado y han confiado en mí. No tienen ni idea cuánto lo aprecio”, haciendo referencia al divorcio la también actriz Amber Heard.

Deadpool y su protagonista Ryan Reynolds fueron los únicos nominados a los Globo de Oro y People’s Choice Awards, en estos últimos ganadores de Mejor Película Favorita y Mejor Actor de Cine.

Los Simpson (Programa Animado Favorito) y The Walking Dead (Programa Favorito de TV) ganaron estatuilla a pesar de ser criticados por su falta de creatividad y caída en audiencia.

Música

Los People’s Choice Awards también premiaron por partida doble a Britney Spears como Artista Femenina Favorita y Celebridad de Redes Sociales y Justin Timberlake como Artista Masculino Favorito y Canción del Año con Can’t Stop the Feeling.

Por su parte Fifth Harmony fue el Grupo Musical Favorito sobre Coldplay, Panic! at the Disco, Twenty One Pilots y The Chainsmokers.

Otros artistas destacados fueron Niall Horan (ex integrante de One Direction) en la categoría Artista ‘Breakout’; G-Eazy (Artista Hip hop) y Rihanna (Artista R&B).

Para finalizar la entrega de premios los People’s Choice Awards, reconocieron a Jimmy Fallon como Mejor Presentador de un late night talk show y a Tyler Perry como Persona Humanitaria Favorita, por su labor con la educación, generación de empleo y ayuda humanitaria en Atlanta y Los Ángeles.

Para ver a todos los ganadores visite la página web de los People’s Choice Awards.