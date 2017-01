Vea a los nominados a los Brit Awards 2017

Los Brit Awards son considerados los premios más importantes de la música en el Reino Unido. La primera banda en ganar este galardón fueron los Beatles en 1977 y desde entonces artistas de todo género musical se han hecho a un Brit, como por ejemplo Prince (Mejor Artista Internacional, 1985), Michael Jackson (Mejor Artista Internacional, 1988), Robbie Williams (Mejor Sencillo Británico, 1999), Arctic Monkeys (Mejor Álbum Británico, 2007), Lady Gaga (Mejor Presentación 2010) y Adele (Mejor Artista Británica Femenina, 2016) entre otros.

Para esta ocasión los artistas David Bowie y Leonard Cohen, fallecidos en 2016, están nominados por sus últimos trabajos. Bowie estará en las categoría a Mejor Artista Masculino Británico y Mejor Álbum Británico con su disco ‘Blackstar’, mientras que Leonard Cohen está nominado a Mejor Artista Masculino Internacional con su trabajo ‘You Want It Darker’. En la misma categoría se encuentran artistas contemporáneos como The Weeknd, Bruno Mars, Drake y Bon Iver.

Entre la curiosidades de las nominaciones se encuentra la gran acogida que tienen los artistas negros, alejándose así de la tendencia por artistas blancos y la música indie.

Esto se ve reflejado en las nominaciones que acomulan Kano (hip hop), Michael Kiwanuka (Soul) y Skepta (hip hop); los tres en las categorías de Mejor Artista Masculino y Mejor Álbum Británico. Sin contar con Beyoncé, Rihanna, Bruno Mars, Drake y The Weeknd en la categoría a Mejor Artista Internacional.

Por el lado de la categoría a Mejor Artista Femenina Británica se encuentran Ellie Goulding (pop), Emeli Sandé (soul), Lianne La Havas (folk), Nao (soul) y Anohni (pop), esta última será la primera transgénero en participar en los Brit, así como lo fue también en los premios Oscar 2016 con su canción “Manta Ray”, nominada a Mejor Banda Sonora del documental ‘Racing Extinction’.

Para los amantes del rock y la música indie las bandas Bastille, Radiohead y Little Mix se encuentran nominados en la categoría Mejor Grupo Británico, mientras que en la categoría a Mejor Grupo Internacional se encuentran Kings of Leon, Twenty One Pilots y Nick Cave & the Bad Seeds.

Los ganadores de los Brit Awards se anunciarán el 22 de febrero en una ceremonia celebrada en el estadio O2 Arena de Londres.

Vea la lista completa aquí:

Mejor Artista Británico Revelación

Anne-Marie

Blossoms

Rag’N’Bone Man

Skepta

Stormzy

Mejor Artista Británico Femenina

Anohni

Ellie Goulding

Emeli Sandé

Lianne La Havas

Nao

Mejor Artista Británico Masculino

Craig David

David Bowie

Kano

Michael Kiwanuka

Skepta

Mejor Grupo Británico

Bastille

The 1975

Biffy Clyro

Little Mix

Radiohead

Mejor Grupo Internacional

Kings of Leon

A Tribe Called Quest

Drake & Future

Nick Cave & the Bad Seeds

Twenty One Pilots

Mejor Artista Femenina Internacional

Sia

Beyoncé

Christine and the Queens

Rihanna

Solange

Mejor Artista Masculino Internacional

Bon Iver

Bruno Mars

Drake

Leonard Cohen

The Weeknd

Mejor Canción Británica

Coldplay – ‘Hymn For The Weekend’

Alan Walker – ‘Faded’

Calum Scott – ‘Dancing On My Own’

Calvin Harris feat. Rihanna – ‘This Is What You Came For’

Clean Bandit feat. Sean Paul & Anne-Marie – ‘Rockabye’

James Arthur – ‘Say You Won’t Let Go’

Jonas Blue feat. Dakota – ‘Fast Car’

Little Mix – ‘Shout Out To My Ex’

Tinie Tempah feat. Zara Larsson – ‘Girls Like’

Zayn – ‘Pillowtalk’

Mejor Vídeo Musical Británico

Adele – ‘Send My Love (To Your New Lover)’

Calvin Harris Feat. Rihanna – ‘This Is What You Came For’

Clean Bandit Feat. Sean Paul & Anne-Marie – ‘Rockabye’

Coldplay – ‘Hymn For The Weekend’

James Arthur – ‘Say You Won’t Let Go’

Jonas Blue Feat. Dakota – ‘Fast Car’

Little Mix Feat. Sean Paul – ‘Hair’

One Direction – ‘History’

Tinie Tempah Feat. Zara Larsson – ‘Girls Like’

Zayn – ‘Pillowtalk’

Álbum Británico del Año

Davie Bowie – Blackstar

Kano – Made In The Manor

Michael Kiwanuka – Love & Hate

Skepta – Konnichiwa

The 1975 – i like it when you sleep, for you are so beautiful yet so unaware of it