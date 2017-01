Escuche el ‘soundtrack’ de Trainspotting 2

En 1996 se estrenó en las salas de cine ‘Trainspotting’, una película basada en la novela homónima de Irvine Welsh. Esta cinta cuenta la historia de Mark Renton (Ewan McGregor); Spud (Ewen Bremner); Sick Boy (Jonny Lee Miller), Tommy (Kevin McKidd) y Francis Begbie (Robert Carlyle) un grupo de amigos de Edimburgo adictos a la heroína.

Entre diálogos de drama y comedia negra, Renton (Ewan McGregor), el protagonista, decide dejar la heroína, eso sí, sin antes atravesar con sus amigos el limbo de las drogas y las alucinaciones.

Trainspotting marcó a toda una generación en los años 90, por lo controversial de su mensaje, por el papel de Ewan McGregor, que se llevó el BAFTA a Mejor Actor Británico (1996) y por su ‘soundtrack’ cargado de artistas de culto como David Bowie, Blur, New Order, Lou Reed, Iggy Pop y Division.

Veinte años después, el director Danny Boyle contó con una selección de artistas igual de importantes como Queen, los raperos Young Fathers, Iggy Pop, Underworld y la banda irlandesa The Rubberbandits entre otros.

Irvine Welsh, escritor de Trainspotting, felicitó a Boyle por la elección musical a través de su cuenta de Twitter.

@MaxSefton @Youngfathers @T2Trainspotting We're very lucky to have them involved.

— Irvine Welsh (@IrvineWelsh) 8 de enero de 2017