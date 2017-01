La biblioteca de Juan Carlos Ortiz

Por cuenta de sus compromisos de trabajo, gran parte de la vida de este colombiano transcurre dentro de un avión. Sin embargo, esas horas que muchos dedican al descanso o al entretenimiento, Ortiz las aprovecha para la reflexión y la escritura de historias basadas en eventos que lo han marcado. “Son como una autobiografía creativa. Cosas que me han sucedido como colombiano por el mundo”, explica desde su oficina en Miami.

Al igual que en las publicaciones anteriores, Cortos y Cortos1/2, las nuevas historias en esta reedición no obedecen a un orden cronológico o conceptual, y la secuencia no influye en el resultado. Lo único que tienen en común es que son cortas. “El objetivo es que ninguna tenga más de tres o cuatro páginas. A la gente le gustan los micro contenidos y por mi profesión estoy acostumbrado a contar historias completas en poco tiempo”.

Los tres títulos, que recopilan relatos, experiencias, coincidencias, curiosidades y anécdotas, comparten además el factor de innovación, pues aunque el segundo y el tercero son en principio una reedición, Ortiz quería ofrecer un valor agregado, algo que mejorara la versión anterior, como si se tratara de la actualización de una aplicación o un sistema operativo. “La innovación debe estar en todo. Atrae a la gente, conecta con las personas. Hasta una nueva edición debe tener el valor de innovación. En la entrega más reciente hay muchas historias nuevas, y otras que completan las que quedaron inconclusas en la anterior. Por eso, para mi la colección es como una trilogía”.

La metodología de producción es siempre la misma. “A medida que vivo, escribo titulares de cosas que me han impactado. Y cuando me subo a un avión tengo la lista y escojo cuál voy a escribir”. Asegura que la temática es universal, y trata desde situaciones íntimas y personales hasta eventos de su trabajo. Considera que es un libro para todo el mundo, porque son lecciones de vida, que rescatan la importancia de los valores. “La vida es la gran maestra en todo lo que hacemos. Tenemos que aprender de ella. Cuando se es buen observador, se perciben cosas maravillosas. El secreto está en saberlas ver”, concluye el publicista.

Los tres libros escritos por Ortiz se han convertido en texto obligado en las listas universitarias de los estudiantes de publicidad. Cortosx2, Juan Carlos Ortiz, Ediciones Gamma, Bogotá 2016. 240 páginas.

Los 5 recomendados

Cuentos de amor de locura y de muerte

Horacio Quiroga

Este libro de cuentos fue una enseñanza máxima de narrativa. La manera como este escritor uruguayo cuenta las historias es maravillosa. Son pequeñas películas de cine. La gallina degollada es una joya de la narrativa moderna. Corta, brillante y magnética.

Un mundo feliz

Aldous Huxley

Esta novela del autor británico Aldous Huxley es una oda a la ficción y a la narrativa, que deja claros los valores del individuo, su originalidad y libertad. Una obra fácil de devorar y muy adictiva para leer. Cuando la ficción y la realidad se juntan, la innovación llega a sus más altos niveles.de viejos se encuentran de nuevo para darse cuenta de que en asuntos del corazón, el tiempo no pasa.

L’écume des jours

Boris Vian

Este libro francés me marcó por su estilo surrealista, el cual me

inspiró en el desarrollo de un estilo de humor totalmente absurdo. Mi humor no sería el mismo si no me hubiera leído y releído este texto.

Obra negra

Gonzalo Arango

Encontrar a Gonzalo Arango fue un descubrimiento enorme. El seductor diario y su testamento me marcaron la vida y mi creencia en el amor. Su estilo irreverente e iconoclasta me llena el alma a diario. Me casé dedicándole a mi esposa varias de las frases de este libro.

El extranjero

Albert Camus

Mi adolescencia no habría sido la misma sin este libro. Sacó el alma existtencialista que llevo adentro y la cultivó para el resto de mi vida. Sin duda, este libro tuvo la capacidad de marcarme.