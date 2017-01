Para geeks de verdad: Comic Book Men

No se asuste, no estamos recomendándole un reality. No exactamente. Comic Book Men es un “ducurreality”, es decir, un programa con formato reality, pero con argumentos de documental, creado por el director Kevin Smith (Dogma, Chasing Amy, Clerks) y dedicado cómo no, al amor por los cómics.

Y es que Smithes tan aficionado a este género, que fundó la tienda Jay and Silent Bob’s Secret Stash en New Jersey. El almacén sirve de escenario para la serie, que gira al rededor de Simth y sus amigos conversando en una mesa redonda acerca de distintos tipos de cómic, superhéroes, memorabilia, etc. Considérelo un programa educativo para conversar con sus hijos, una guía de regalos para buscar en cualquier fecha sin hacer el oso, o, si ama a los cómics, un espacio donde otros nerdos como usted disfrutarán de su tema preferido.