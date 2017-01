Playlist: música nueva para enero

2017 no ha hecho más que empezar y Café Tacvba, The XX y Ed Sheeran tienen nuevas propuestas musicales. Escuche las canciones aquí.

Los amantes de la música ya pueden disfrutar de lo nuevo de la banda mexicana Café Tacvba; el grupo británico The XX, que por cierto, estarán en Colombia para el Festival Estéreo Picnic y Ed Sheeran, el solista conocido por su éxito ‘Thinking Out Loud’ que le sirvió para ganar el Grammy a la Canción del Año en 2016.

Café Tacvba estuvo por fuera de la escena por cinco años, desde el estreno de su álbum ‘El objeto antes llamado disco’. Ahora, la banda mexicana lanzó su sencillo ‘Futuro’, una canción, fiel a los sonidos de Café Tacvba, pero que habla de forma melancólica sobre el futuro, la vida y la muerte.

The XX, la banda ‘indie’ de Londres, decidió comenzar el año con el estreno de ‘Say Something Loving’ y ‘On Hold’, dos canciones que hablan sobre el miedo al amor, del álbum ‘I see you’ que saldrá al mercado el próximo 13 de enero.

Romy Madley Croft, Oliver Sim y Jamie Smith. integrantes de The XX estarán en Colombia como una de las bandas favoritas en el próximo Festival Estéreo Picnic que será del 23 al 25 de marzo de 2017.

Por otro lado, Ed Sheeran decidió comenzar el año con el pie derecho al lanzar ‘Shape of you’, una canción de ‘levante’, y ‘Castle on the hill’, que resalta los valores de la amistad. Estos temas tienen ritmos pegadizos que lo pondrán a bailar.

Sheeran, de 25 años, consiguió 13 millones de descargas en menos de 24 horas en Spotify con el estreno de estos sencillos.