Estos son los nominados a los BAFTA 2017

A ‘La La Land’, después de romper el récord por llevarse siete Globos de Oro en una noche, le siguen llegando buenas noticias. Ahora, desde la Academia de Cine Británica. La película protagonizada por Ryan Gosling y Emma Stone lidera la lista de nominados en 11 categorías: Mejor Película, Director, Actriz, Actor, Guion Original, Edición, Fotografía, Vestuario, Diseño, Banda Sonora, Sonido.

Las películas ‘La llegada’ y ‘Animales Nocturnos’, ambas protagonizadas por Amy Adams, le siguen a La La Land con nueve nominaciones cada una. ‘La Llegada’ está nominada a Mejor Película, Director (Denis Villeneuve) , Actriz (Amy Adams), Guion Adaptado, Banda Sonora, Fotografía, Montaje, Sonido, Efectos Visuales.

‘Animales Nocturnos’, por su parte, está nominada a Mejor Director (Tom Ford), Actor (Jake Gyllenhaal), Actor de Reparto (Aaron Taylor-Johnson, quien ya ganó Globo de Oro 2017), Guion Adaptado, Banda Sonora, Fotografía, Montaje, Diseño, Maquillaje.

Como es costumbre, la Academia de Cine Británica premia también a lo mejor del cine local, esta vez, tiene entre sus nominados a ‘American Honey’ de la directora Andrea Arnold (Dartford); ‘Denial’ del director Mick Jackson (Grays); ‘I Daniel Blake’ del director Ken Loach (Nuneaton) y ‘Animales Fantásticos y dónde encontrarlos’ del director David Yates (Saint Helens), que también está nominada a Mejor Vestuario, Diseño, Efectos Especiales y Sonido.

Por otro lado, ‘Julieta’, película española escrita y dirigida por Pedro Almodóvar, está nominada a Mejor Película de habla no inglesa junto a ‘Son Of Saul’, ganadora de Oscar y Globo de Oro 2015, (Hungría), ‘Mustang’ (Rusia), ‘Dheepan’ (Suecia) y ‘Toni Erdmann’ de Alemania.

Entre las categorías de la Academia de Cine Británico se encuentran los BAFTA EE Rising Star que le da la oportunidad al público elegir al actor revelación. En 2017 se encuentran Tom Holland (Amazing SpiderMan), Ruth Negga (Loving) y Lucas Hedges (Manchester by the sea) entre otros.

Los galardones se conocerán el próximo 12 de febrero en el teatro Royal Albert Hall (Londres) con la conducción Stephen Fry, elegido como uno de los 50 mejores cómicos de la historia según el diario The Observer.

Vea la lista completa de los nominados:

Mejor Película

I Daniel Blake

Arrival

La La Land

Manchester By The Sea

Moonlight

Mejor Película Británica

American Honey

Denial

Fantastic Beasts

I Daniel Blake

Notes On Blindness

Under The Shadow

Mejor Director

Kenneth Lonergan – Manchester By The Sea

Denis Villeneuve – Arrival

Ken Loach – I, Daniel Blake

Damien Chazelle – La La Land

Tom Ford – Nocturnal Animals

Mejor Actor

Viggo Mortensen – Captain Fantastic

Kenneth Lonergan – Manchester By The Sea

Andrew Garfield – Hacksaw Ridge

Ryan Gosling – La La Land

Casey Affleck – Manchester By The Sea

Jake Gyllenhaal – Nocturnal Animals

Mejor Actriz

Emily Blunt – The Girl On The Train

Amy Adams – Arrival

Emma Stone – La La Land

Meryl Streep – Florence Foster Jenkins

Natalie Portman – Jackie

Mejor Actor de Reparto

Dev Patel – Lion

Aaron Taylor-Johnson – Nocturnal Animals

Jeff Bridges – Hell Or High Water

Hugh Grant – Florence Foster Jenkins

Mahershala Ali – Moonlight

Mejor Actriz de Reparto

Naomie Harris – Moonlight

Nicole Kidman – Lion

Hayley Squires – I, Daniel Blake

Michelle Williams – Manchester By The Sea

Viola Davis – Fences

Mejor Guion Original

Hell Or High Water

I, Daniel Blake

La La Land

Manchester By The Sea

Moonlight

Mejor Guion Adaptado

Hidden Figures

Arrival

Hacksaw Ridge

Lion

Nocturnal Animals

Mejor Película Animada

Finding Dory

Moana

Kubo The Two Strings

Zootopia

Mejor Documental

The Beatles: Eight Days A Week – The Touring Years

13th

The Eagle Huntress

Notes On Blindness

Weiner

Mejor Película de habla no inglesa

Toni Erdmann

Dheepan

Julieta

Mustang

Son Of Saul

Mejor Banda Sonora

Jackie

Arrival

La La Land

Lion

Nocturnal Animals

Mejor Fotografía

Arrival

Hell Or High Water

La La Land

Lion

Nocturnal Animals

Mejor Montaje

Hacksaw Ridge

Arrival

La La Land

Nocturnal Animals

Manchester By The Sea

Mejor Diseño de Producción

Doctor Strange

Fantastic Beasts And Where To Find Them

Hail Caesar!

La La Land

Nocturnal Animals

Mejor diseño de vestuario

Allied

Fantastic Beasts And Where To Find Them

Florence Foster Jenkins

Jackie

La La Land

Mejor Maquillaje

Florence Foster Jenkins

Doctor Strange

Hacksaw Ridge

Nocturnal Animals

Rogue One: A Star Wars Story

Mejor Sonido

Deepwater Horizon

Arrival

Fantastic Beasts And Where To Find Them

Hacksaw Ridge

La La Land

Mejores efectos visuales

Fantastic Beasts And Where To Find Them

Arrival

Doctor Strange

The Jungle Book

Rogue One: A Star Wars Story

Mejor Corto Animado

Tough

A Love Story

The Alan Dimension

Mejor Cortometraje

Consumed

Home

Mouth Of Hell

The Party

Standby

Mejor Debut

Mike Carey, Camille Gatin – The Girl With All The Gifts

George Amponsah, Dionne Walker – The Hard Stop

Pete Middleton, James Spinney, Jo-Jo Ellison – Notes On Blindness

John Donnelly, Ben Williams – The Pass

Babak Anvari, Emily Leo, Oliver Roskill, Lucan Toh – Under The Shadow

BAFTA EE Rising Star

Laia Costa

Lucas Heges

Tom Holland

Ruth Negga

Anya Taylor-Joy