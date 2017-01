Meryl Streep, la gran dama de Hollywood

Meryl Streep es una mujer que no le debe nada a nadie. Construyó a pulso su carrera de actriz, desde la película ‘Julia’ (1977) hasta ‘Florence Foster Jenkins’ (2016), la actriz de 67 años ha actuado en 58 películas, además de ser la persona con más nominaciones tanto al Oscar (18), de los cuales ganó tres, y 28 nominaciones al Globo de Oro, de las que se llevó 8 estatuillas.

Streep se destacó desde su juventud cuando entró a la universidad de Yale a hacer una maestría en Actuación. Allí participó en varias obras teatrales que sacaron su lado camaleónico como ‘Sueño de una noche de verano’. Desde entonces sus padres, Harry Streep y Mary Wolf, quienes no tenían que ver con nada de la industria del cine, depositaron toda su confianza en Meryl.

Streep lleva más de 30 años en la industria del cine y es capaz de actuar en una comedia romántica (It’s complicated) hasta un drama (Kramer vs Kramer), hasta películas biográficas (The Iron Lady) y musicales (Mamma Mia). También hizo parte de proyectos como ‘Sophie’s Choice ’ (1983),The Bridges of Madison County (1995), The Hours (2002), The Devil Wears Prada (2007), Julie and Julia (2010), The Iron Lady (2012), por mencionar algunas.

Belleza, ingenio, templanza y madurez, son palabras que se quedan cortas para destacar el trabajo de Streep dentro y fuera del cine. En 2012 donó un millón de dólares al Teatro Público Joseph Papp (Estados Unidos); también es vocera del Museo de Historia Nacional de la Mujer en Estados Unidos y cuando le queda tiempo apoya campañas de empoderamiento femenino como lo fue con la beca para directoras en New York bajo el nombre ‘Writers Lab‘.

Pocas personas se merecen el premio Cecil B. DeMille como Meryl Streep, pues sus actuaciones la han convertido en la preferida de la crítica por la calidad de sus papeles, que hacen de cada película una joya para directores y productores.

Hoy en día la actriz estadounidense no para de cosechar frutos. Aparte de este premio honorífico que recibirá, está nominada a Mejor Actriz de Comedia o Musical por la película Florence Foster Jenkins.

Streep definió el éxito a partir de esta una historia acompañada por una foto en su juventud publicada en su perfil de Facebook:

Publicación de septiembre de 2015. Publicación de septiembre de 2015.

“Esta soy yo volviendo a casa tras una audición para King Kong en la que me dijeron que era demasiado “fea” para el papel. Fue un momento trascendental para mí. Aquella malintencionada opinión podía haber roto mis sueños de convertirme en actriz o forzarme a recomponerme y a creer en mí misma. Tomé aire y dije: ‘Siento que pienses que soy demasiado fea para tu película pero la tuya es sólo una opinión entre miles. Hoy tengo 18 nominaciones al Oscar”.

¿Le parece que Meryl Streep es la mejor actriz de Hollywood?>