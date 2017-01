Radiohead, Beyoncé y New Order entre los artistas de Coachella 2017

Coachella 2017 será del 14 a 16 de abril y 21 al 23 del mismo mes, dos fines de semana en que los artistas más reconocidos a nivel mundial se darán cita en Indio, el desierto de California, que además, tendrá el clima perfecto para gozar del festival.

Este festival reunirá a los mejores artistas de cada género como: Radiohead, Beyoncé, DJ Shake, New Order, Kendrick Lamar, The XX, Kaytranada, Future, Bon Iver, The Martinez Brothers, Capital Cities y Martin Garrix, entre otros.

Las Hinds (España) y Los Blenders (México) pondrá la cuota iberoamericana para este evento de clase mundial que contará también una decena de artistas presentará esculturas a gran escala exhibidas en todos los campamentos del festival.

Las boletas ya están disponibles en coachella.com desde 60 dólares hasta 618 dólares.

Vea aquí la lista completa de artistas: