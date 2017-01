Starboy: una versión higienizada de The Weeknd

The Weeknd

Starboy

XO

La crítica al tercer álbum de The Weeknd ha sido, como mínimo, devastadora. El artistas, cuyo nombre de pila es Abel Tesfaye, sorprendió en 2’14 con su Beauty behind the madness, una producción que, según la crítica especializada, le estaba dando una nueva idea al R&B.



Aunque Starboy debutó en el número dos del listado Billboard Hot 100, la revista Rolling Stone lo llamó una decepción, mientras NME lo llamó “una versión aguada de la fórmula (…) reciclando melodías, ideas e incluso canciones completas que presentan una versión higienizada de The Weeknd sin ningún sentido de la perspectiva”. Llama la atención que, durante la producción de Starboy, Tesfaye dejó atrás su característico peinado para darle paso a un afro controlado ¿Será un caso de Sansón?