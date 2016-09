La serie The People v. O.J Simpson: American Crime Story fue la revelación de los Emmys

Scott Alexander y Larry Karaszewski son las mentes maestras de American Crime Story, la serie que le quitó protagonismo a Game of Thrones, la producción más galardonada en la historia de los Emmys.

Desde el Teatro Microsoft en Los Ángeles, California, el presentador Jimmy Kimmel fue el anfitrión de la edición número 68 del reconocimiento más importante para actores, productores y series de la televisión.

Game of Thrones se quedó con el premio más anhelado de la noche: el Emmy a mejor serie dramática. Con este son 38 premios de la Academia, lo que convierte a la serie creada por David Benioff y D. B. Weiss en la más galardonada en la historia de los Emmys.

Sin embargo, la gran revelación de la noche fue The People v. O.J Simpson, la serie que cuenta con actores de la talla de: Sarah Paulson, John Travolta, Cuba Gooding Jr, David Schwimmer, entre otros. Desde el principio de la ceremonia Kimmel dijo: “Si en su serie no hay un dragón ni un Bronco blanco, se pueden ir a casa ya”, haciendo referencia a los dragones de Game of Thrones y la camioneta de O.J Simpson.

Esta última serie relata historias de asesinatos en la vida real. Su primera temporada comenzó el primero de febrero de este año con la controvertida historia del deportista O.J. Simpson, quien, a pesar de las pruebas que lo incriminaban como el homicida de Nicole Brown Simpson, ex esposa de Simpson, y de su amigo Ronald Goldman, fue declarado inocente por el jurado. En la serie se puede ver cómo los abogados de Simpson utilizan todas sus estrategias para demostrar la inocencia de su cliente.







Esta serie, transmitida por el canal FX, sorprendió al quedarse con nueve estatuillas.

Entre los galardones estuvo: mejor miniserie, mejor guion por el capítulo Marcia, Marcia, Marcia (D.V. DeVincentis), mejor actor de reparto (Sterling K. Brown), mejor actriz de miniserie (Sarah Paulson), y mejor actor de miniserie (Courtney B. Vance).

La otra revelación fueron los actores Rami Malek y Tatiana Maslany, quienes en su primera nominación ganaron la estatuilla dorada. Malek como mejor actor de serie dramática con Mr. Robot, y Tatiana Maslany como Mejor actriz de serie dramática con Orphan Black, en la que tiene que interpretar 11 papeles entre ellos el de un hombre.

En la comedia parece que Netflix, Amazon, y HBO hicieron las apuestas correctas, pues Jeffrey Tambor fue el Mejor actor de comedia con Transparent producida por Amazon Studios. Esta historia cuenta la vida de un padre de familia que a los 60 años debe enfrentarse a su identidad como mujer transexual.







Por el lado de Netflix, la serie Master of None ganó el premio al mejor guion de comedia por el capítulo Parents, escrita por Aziz Anzari y Alan Yang.

Mientras, HBO sigue liderando los premios con Veep, ganadora del Emmy por mejor comedia y Julia Louis-Dreyfus, la protagonista, que encarna en la presidenta de los Estados Unidos.

Entre lágrimas Dreyfus le dedicó este premio a su padre, que murió em días pasados. “Le quiero dedicar este premio a mi padre, que murió el viernes. A él le gustaba mucho ‘Veep’ y su opinión era lo más importante para mí”, aseguró en medio de la ceremonia.







Para recordar a todos los artistas que fallecieron, la cantante Tori Kelly, cantó el himno Hallelujah con su guitarra acústica. Entre los recordados estaban Alan Rickman, David Bowie, Gene Wilder, George Kennedy, Prince entre otros.







Los Emmy terminaron con la entrega de la estatuilla a mejor guionista de drama (David Benioff y D. B. Weiss) por el capítulo de Game of Thrones, Battle of the Bastards, un acontecimiento televisivo que emociona por su complejidad y alcance técnico.