Los Beatles regresan al Hollywood Bowl

Una reedición de Beatles: Live at the Hollywood Bowl, acompañada de un documental dirigido por Ron Howard, acaba de ver la luz en el mercado mundial. Un repaso por la magia de una época y una banda que se convirtió en leyenda.

The Beatles

Live at the Hollywood Bowl (Reedición de lujo)

Haber visto a los Beatles en vivo. Un sueño que muy pocos pudieron cumplir, pues en 1964, justo cuando la beatlemanía estaba en su cúspide, el cuarteto de Liverpool dejó de hacer giras. Esto, por supuesto, no hizo mella en una banda que hoy sigue siendo una de las más influyentes de la historia. Como bien lo dijo Gabriel García Márquez, “la única nostalgia común que uno tiene con los hijos son las canciones de los Beatles”.

Y tampoco importa, porque sin duda haber ido a un concierto de los Beatles habría sido una experiencia espantosa para un amante de la música. Los grandes parlantes para conciertos de estadio todavía no se habían inventado y los gritos de las fanáticas no dejaban oir la música.

Sin embargo, el documento histórico que es el nuevo álbum The Beatles: Live at the Hollywood Bowl, es una pequeña ventana hacia la época, y una pequeña idea de lo que debió ser esa inyección de adrenalina. Como dice la revista Rolling Stone, son “45 minutos en los que el frenesí no para, una línea directa a la histeria en el corazón de la época temprana del rock and roll”.