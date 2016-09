Por el cumpleaños de Paul Walker recordamos sus inicios en la pantalla grande

Paul Walker nació el 12 de septiembre de 1973 en Glendale, California y comenzó su carrera a los 10 años de edad en Monster in the closet. Esta película, dirigida por Bob Dahlin, es una mezcla de comedia y horror.

Entre las actuaciones más recordadas del actor norteamericano se encuentra She’s All That. Walker interpretó a un estudiante de preparatoria que le apuesta a su amigo, interpretado por el actor Freddie Prinze Jr, que no es capaz de convertir a una chica ordinaria (Rachael Leigh Cook) en la reina de la preparatoria. La actuación de Walker se destacó por hacer el papel del chico malo en el film.

Ese mismo año, Walker interpretó a una estrella de fútbol americano en Varsity Blues, que recaudó en su primera semana 17.5 millones de dólares.

En The Skulls: La sociedad secreta del año 2000, el actor interpretó a un estudiante millonario que entra en una sociedad secreta en compañía de un estudiante de la clase obrera interpretado por el actor Joshua Jackson en el papel de Luke McNamara, que intenta ganar la aceptación de sus compañeros de la Escuela de Leyes en Harvard. Luego de una serie de asesinatos, Luke investiga la verdadera naturaleza de la organización hasta descubrir que su vida puede estar en peligro.

Éste papel llamó la atención de Ron Cohen, el director de Rápido y Furioso, para que Walker interpretara al policía Brian O’Conner.

La película Rápido y Furioso Vin Diesel encarna a “Toretto”, un personaje que evade a la justicia realizando carreras automovílisticas y negocios fuera de la ley. Brian O’Conner (Walker) tiene la tarea de infiltrarse y ganarse la confianza de Toretto para poder acceder a toda la información y encontrarlo culpable de sus crímenes. Sin embargo, al final el policía entabla una amistad con su rival y lo deja escapar en su coche.

Gracias a este papel, Paul Walker fue reconocido como “mejor actor revelación” en los premios Young Hollywood Awards. Tres años más tarde recibiría en compañía de Vin Diesel el premio a “Mejor Química” en los Teen Choice Awards por su actuación en Rápido y Furioso 2.

Finalmente en el año 2015, Walker recibió póstumamente este galardón en la categoría de “Mejor Actor de Acción” en los Teen Choice Awards por su trabajo en Rápido y Furioso 7.

Según la Revista Forbes, Walker fue uno de los actores más taquilleros de los Estados Unidos con unos 700 millones de dólares por película.

Paul Walker falleció el 30 de noviembre al chocar en su vehículo Porsche Carrera GT rojo contra un poste eléctrico y un árbol, lo que provocó que se viera consumido por las llamas.