El arte está en todas partes: hasta en las fotos de paparazzi

Britney Spears curls up in her car outside Social Hollywood in LA, November 2007// 'Danaë' by Gustav Klimt, oil on canvas,1907. pic.twitter.com/QylmYYz5H9 — TabloidArtHistory (@TabloidArtHist) 6 de julio de 2017

Para un ojo no entrenado, las fotos de paparazzi de Britney Spears recién rapada atacando un carro un un paraguas no representan más que la caída en desgracia de un ídolo adolescente. Sin embargo, para las historiadoras del arte Elise Bell, Chloe Esslemont y Mayanne Soret, cada imagen de una celebridad tiene su reflejo en una obra de arte.

Según el portal The Daily Beast, Soret y Bell estudiaron historia del arte, y la primera trabaja en la Galería Nacional de Arte de Escocia mientras que la segunda se dedica a dictar conferencias sobre el tema y hasta ha dado una conferencia TEDx al respecto.

Nicole Kidman and Tom Cruise at the Interview With a Vampire premiere c.1994 // Lucas Cranach the Elder, 'Ill Matched Lovers', c.1525-30 pic.twitter.com/du0Q0tb8Lt — TabloidArtHistory (@TabloidArtHist) 11 de octubre de 2017

Las tres han relacionado a Donald Trump con la obra de Francis Bacon, a Kim Kardashian con el arte del Renacimiento. Vea a continuación algunas de las mejores comparaciones:

Britney Spears at a Del Taco drivethru, 2007 // 'David with the head of Goliath' by Caravaggio, c. 1607 pic.twitter.com/DpuYpVMkc9 — TabloidArtHistory (@TabloidArtHist) 8 de julio de 2017

'Las Banistas' (The Bathers) by Kitagawa Tamiji, 1929. // Kim Kardashian with friends on the beach in Mexico, 2016. pic.twitter.com/sh3bXv9brn — TabloidArtHistory (@TabloidArtHist) 22 de octubre de 2017

Kirsten Dunst and Jake Gyllenhaal, July 2003 // 'Chez Le Père Lathuille' by Édouard Manet, 1879. pic.twitter.com/WgrUcNtiQZ — TabloidArtHistory (@TabloidArtHist) 30 de julio de 2017