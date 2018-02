Las 5 peores películas basadas en videojuegos

Las adaptaciones de videojuegos son usualmente destruidas por la crítica y el público, y en algunos casos han llevado a la quiebra a sus productoras.

Con motivo del último trailer de Rampage, la nueva película de Dwayne Johnson ‘La Roca’, basada en un videojuego de ‘arcade’ donde el protagonista lucha contra tres monstruos genéticamente modificados, y que ha despertado todo tipo de pasiones entre los amantes de este tipo de cine, decidimos mostrarles algunas de las peores películas basadas en videojuegos de la historia.

1. Super Mario Bros. (1993)

Dirigida por Anabel Jankel y Rocky Morton y protagonizada por Bob Hoskins como Mario y John Leguizamo como Luigi. Esta fue la adaptación que se hizo de uno de los videojuegos más populares de la industria, Super Mario Bros.

En la película los guionistas crearon una historia alrededor de Mario y Luigi que fue combinada con elementos exteriores al juego, dinosaurios vestidos como humanos, una paleontóloga llamada Daisy y una historia totalmente alejada del juego original. “Los dos directores y tres guionistas de esta película claramente se han esforzado por dar vida a su no historia, hasta el punto en que la intensidad de la película parece más loca que cínica.” The New York Times

2. Assassins Creed (2016)

Basada en uno de los videojuegos más populares de esta generación, y protagonizada por Michel Fassbender, Assassins Creed fue una de las películas más esperadas del 2016, pero el director Justin Kurzel olvido la historia detrás de los juegos, y enfocó la película en escenas de parkour, diálogos aburridos y sin sentido.

New York Post se refirió a la película: “Quizás todo esto sea emocionante para los fanáticos que lo hayan jugado. El resto de nosotros, imagino, puede salir de esta película fortalecida con un credo propio: evitar las películas basadas en videojuegos.”

3. Doom (2005)

Esta película de ciencia ficción basada en el video juego Doom de id Software, es protagonizada por Rosamund Pike y Dwayne Johnson, que deben luchar contra monstruos genéticamente modificados para salvar su vida.

La crítica considera que esta adaptación falló debido a el uso de los roles estereotipados de los personajes, el videojuego permitía jugar con el argumento y crear una historia interesante, pero el director Andrzej Bartkowiak tomó el camino fácil.

La cinta no tiene muchas escenas de acción, solo algunos sustos y muertes violentas. En Rotten Tomatoes la película tiene un 19% por parte de la crítica y 34% de la audiencia y el diario Philadelphia Inquier se refirio a esta como “Una pérdida de tiempo oscura, violenta, angustiante y disparada”.

4. Mortal Kombat (1995)

Dirigida por Paul W.S. Anderson y protagonizada por Robin Shou, Linden Ashby, Christopher Lambert. Bridgett Wilson, Talisa Soto y Cary-Hiroyuki. El filme es una adaptación del videojuego Mortal Kombat, y aunque la película es fiel a los personajes del juego, de acuerdo con IMDb la producción termina siendo una combinación de movimientos de gimnasia, escenas exageradas y batallas al estilo de los Power Rangers.

5. Street Fighter (1994)

Basada en el popular videojuego de Capcom, Street Fighter II, dirigida por Steve E. De Souza y protagonizada por Jean-Claude Van Damme, quien era entonces una de las grandes promesas del cine de acción, pero la película perdió su enfoque y terminó siendo todo un fracaso.

The Washington post habló de la película como una de las mayores desgracias que tuvo Jean–Claude Van Damme en su carrera, y para los 35 millones de dólares que se invirtieron en la película, esta fue una burla total de la historia original, con escenas que rara vez se conectan y desastrosas peleas que llevaron a Street Fighter a estar entre las peores películas de la historia.

“Los efectos especiales son cursis, los trajes clonados de las películas nazi, de ciencia ficción y de kung fu. Game over“ The Washinton Post