Playlist para el fin de semana

Empiece el fin de semana con música para cantar a los cuatro vientos como el nuevo álbum de Luis Miguel, ‘¡México por siempre!’. Después de siete años sin una nueva producción, el Sol de México estrenó este disco de 14 canciones que incluyen clásicos como ‘No me amenaces’, ‘Qué bonita es mi tierra’ y ‘Serenata huasteca’, este último popularizado por José Alfredo Jiménez y Pedro Infante.

Justin Bieber, por su parte, estrenó el video musical de ‘Friends’, canción que narra la propuesta de un novio que termina su relación pero no se quiere alejar, por lo que propone ser amigos sin segundas intenciones. ¿Por qué no?

El puertorriqueño Luis Fonsi ya se acostumbró a cultivar éxitos virales con sus videos. Es el caso de su nueva propuesta ‘Échame la culpa’ con Demi Lovato, con el que tiene 88 millones de reproducciones en YouTube en tan solo una semana.

Aterciopelados rinde homenaje a la cultura mexicana con la adaptación del éxito de Juan Gabriel: ‘He venido a pedirte perdón’. El video tiene a Andrea Echeverri vestida de catrina, paisajes mexicanos icónicos como la casa de Frida Kahlo y las avenidas de Ciudad de México.

Green Day, que se presentó el pasado 16 de noviembre en Bogotá, volvieron al pasado para rescatar ‘2000 Light Year Away’, la primera canción del álbum Kerplunk lanzado en 1992. En el video se a Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool destrozando escenarios con apenas 20 años.

Para cerrar la playlist de fin de semana está el británico Noel Gallagher con su canción: “Dead in the water”, que sirve de abrebocas para su nuevo álbum Who Built The Moon?, que grabó junto con High Flying Birds, la banda que fundó en 2011.