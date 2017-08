Playlist para recibir el eclipse solar

El próximo lunes festivo a la 1:30 de la tarde, los colombianos serán testigos de uno de los fenómenos más inusuales: un eclipse solar.

Aunque los astrónomos aseguran que Estados Unidos contará con la mejor vista, mientras que Colombia solo verá un cubrimiento parcial del sol, nosotros nos preparamos con una serie de canciones dignas de escuchar en la oscuridad ‘parcial’ del eclipse.

A continuación vea nuestro listado musical para disfrutar del eclipse solar:

Eclipse, Pink Floyd (1973)

Estas son el tipo de canciones que a pesar de que pase el tiempo cobrar un significado especial y se reinventan para llegar a la posteridad. Roger Waters, cofundador de Pink Floyd, compuso esta canción para el álbum The Dark Side of The Moon, que en 1972 se llamaba Eclipse porque el título original ya lo tenía una banda de Reino Unido, Medicine Head.

‘Eclipse’ es la canción perfecta para poner al comienzo del fenómeno y disfrutar mientras escucha la estrofa “There’s no dark side of the moon really. Matter of fact, it’s all dark” (“No hay lado oscuro en la Luna, en realidad toda la Luna es oscura”).

Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler (1983)

La canción del quinto álbum de Bonnie Tyler, Faster Than the Speed of Night se convirtió rápidamente en un éxito. Pese a que se trata de una canción romántica los astrónomos encontrar en su letra una descripción fiel al fenómeno astronómico.

“Date la vuelta, ojos brillantes. De vez en cuando me derrumbo. En otro tiempo me estaba enamorando, pero ahora sólo me estoy separando, no hay nada que pueda hacer. En otro tiempo había luz en mi vida, pero ahora sólo existe amor en las tinieblas. Es un eclipse total del corazón”. Puede escucharla también en su versión en español.

Black Hole Sun, Soundgarden (1994)

Chris Cornell, quien falleció el pasado 18 de mayo, compuso con su banda de turno escribieron esta canción. Sin embargo, su significado se puede relacionar con el de un eclipse gracias al video musical hecho en 1995. Cornell pidió un eclipse solar en el video para reflejar los mitos sobre cambios de humor y locura que supuestamente pueden levantar los eclipses.

Total Eclipse, Iron Maiden (1982)

La banda británica estrenó su disco The Number of the Beast con esta canción que habla de los efecto mitológicos de un eclipse como “los golpes de otoño invierno como un huracán, lluvia helada y una sombra que planea aplastarnos a todos como a una mosca”.

En entrevista para la revista Rolling Stone Steve Harris, bajista y fundador de la banda, lamentó no poner esta canción en el lado B del vinilo para acompañar su canción más popular, Run to the Hills. En cambio el álbum salió con ‘Gangland’ una canción que pusieron por falta de tiempo para ensamblar el proyecto.

Here Comes the Sun, The Beatles (1969)

Esta canción escrita por George Harrison, para el álbum Abbey Road (1969) de The Beatles, es perfecta para darle la bienvenida al sol una vez haya pasado el eclipse.

Cuenta la historia que Harrison la escribió luego de lidiar con varios problemas económicos de la banda. Estaba cansado y decidió a pasear en el jardín de su casa a la madrugada y allí fue donde vio salir el sol. Harrison encontró un buen presagio y en ese mismo instante comenzó a escribir la icónica canción de The Beatles.