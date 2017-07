El playlist de Sole Giménez

Sous le ciel de Paris – Édith Piaf

Nací en París y siempre he tenido a esta artista francesa en mi memoria musical. ¡Es una maravilla de canción!

J´ai deux amours – Madeleine Peyroux

Creo que es normal sentir nostalgia por el lugar en donde uno nace. Uno de mis sueños consiste en poder cantar en el teatro Olimpia de París. Esta canción se considera un clásico francés y es sencillamente preciosa.

Lucía – Joan Manuel Serrat

Esta melodía constituye una de mis favoritas y Serrat es, sin duda, uno de los grandes artistas de todos los tiempos y mi maestro. Marcó un antes y un después luego de que lo descubrí cuando era joven.

Angel eyes – Ella Fitzgerald

Esta canción es fenomenal, pero podría incluir cualquier canción de ella. ¿Que por qué soy fan de ella? ¿La has oído cantar? Dios, es la mejor del mundo.

Caught up in the rapture – Anita Baker

Después de Ella Fitzgerald, esta cantante estadounidense es la mejor del mundo. Y esta balada refleja su esencia.

Pecado – Caetano Veloso

Caetano es infaltable en esta lista. Me entusiasma mucho, uno de los discos que más me gusta se llama Fina estampa, de 1994, en el que hacía versiones de canciones latinoamericanas. Pecado es una canción que me gusta y también la he interpretado varias veces.

El amor de madre – Víctor Manuel

Me parece una barbaridad de canción, es preciosa, cuenta una historia dramática que te alcanza a poner los pelos de punta. Tuve la oportunidad de cantarla con él, fue maravilloso.

Sir Duke – Stevie Wonder

Cualquier tema de su triple álbum Songs in the key of life merece estar en mi listado de canciones favoritas, hay temas maravillosos, soy muy fan de este artista estadounidense.

Sign “O” The Times – Prince

Actualmente la música de Prince se encuentra bajo derechos de autor, por lo tanto no se encuentra en YouTube.

Madre mía, resulta increíble esta canción. Todavía guardo duelo por Prince, no puedo creer que se haya ido, es de esos artistas que uno no imagina que vayan a morir siendo tan jóvenes.