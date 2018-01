El regreso de Kate Moss a las pasarelas

Desde 2013, cuando se retiró del modelaje profesional, las semanas de la moda estaban extrañando a una de sus grandes divas: la supermodelo inglesa Kate Moss, ícono de la moda y el estilo de vida de los años noventa.

Por eso fue una sorpresa inolvidable su regreso, junto a la también supermodelo Naomi Campbell (quien sigue activa, como lo demostró el año pasado cuando desfiló junto a las supermodelos originales en honor a su amigo Gianni Versace), en el desfile de Louis Vuitton en la Semana de la Moda Masculina en París.

Kate Moss & Naomi Campbell reunited on the runway for today’s Louis Vuitton Menswear show pic.twitter.com/qeT0nQ34jc

