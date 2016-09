Los mejores ‘Fashion Films’

Kenzo y Spike Jonze: Junto a la actriz Margaret Qualley, el “comercial” hace referencia a casi todos los comerciales de perfumes, en los que una mujer hermosa vestida de gala camina por un pasillo elegante (si no nos cree, le recomendamos ver todos los comerciales de J’adore Dior con Charlize Theron, Chanel No. 5 con Nicole Kidman, etc.) Pero antes de caer en el cliché, la protagonista empieza una curiosa coreografía que rápidamente se le sale de las manos. Una parodia extremadamente bien lograda.

Prada y Wes Anderson: El icónico director de Los Excéntricos Tennenbaum se unió en 2013 a uno de sus actores de cabecera, Jason Schwartzman, para crear el minifilm Castello Cavalcanti. Una clásica representación de la obra de Anderson, donde, francamente, no podemos encontrar a Prada por ninguna parte.

Proenza Schouler y Harmony Korine: El director de Spring Breakers (y miembro del grupo de amigos de Leonardo DiCaprio) dirigió una minipelícula de terror para niños con la marca de moda Proenza Schouler

Gucci y Frank Miller: El director de Sin City llamó a la actriz Evan Rachel Wood para la campaña Guilty, de Gucci.