En esta temporada se imponen varias tendencias. Desde estampados ultrafemeninos, con boleros y arandelas, hasta bloques de color y formas geométricas.

De colores y estampados

Los tonos llamativos como el coral, naranja quemado, rojo encendido y azul marino resaltan sobre la piel; se destacan propuestas como maxi flores coordinados con rayas y estampados de inspiración botánica, que en el caso de Touché se imprimen sobre siluetas pulcras y formas minimalistas.

La paleta intensa contrasta con una más nostálgica de tonos opacos como el terracota, granate, berenjena y malva. En Maaji incorporan estas gamas de color en sus estampados.

Retro y muy femenino

Siluetas que hacen eco de los años cincuenta y sesenta, la parte inferior de los bikinis llega a la cintura –como se ve en la propuesta de Verde Limón–.

Los enterizos cada vez tienen mayor protagonismo y firmas como Touché le imprimen un espíritu romántico “con boleros grandes de apariencia carnaval, sensación dramática y una silueta creada para ser vista”.

Flower power

Cortes estructurados en piezas que favorecen la silueta y un equilibrio entre el print y el color que resalta cada parte del cuerpo se verán en la propuesta que AWA presentará en la feria de la moda en Medellín. Colores fuertes combinados con estampados florales le darán el toque cálido y femenino.



Geometría y Monocromía

La colección primavera-verano 2018 de Puntamar –que se presentará en la próxima edición de Colombiamoda– fusiona inspiración victoriana con un aire arquitectónico y gráfico mediante ensamblados monocromáticos que añadirán un componente visual y táctil a las prendas. La complementan detalles como mangas largas, plisados y nudos. Predominan escotes profundos, cortes rectos y geométricos.

A la hora de comprar, no olvide…

Elija el vestido de baño con el que se sienta cómoda y pueda disfrutar de todas las actividades del verano sin inseguridades.

No todas las tendencias son para todas las mujeres. Es importante conocer las tallas y siluetas que le favorecen.

El color negro tanto para el vestido de baño como para el cover up es imprescindible en el armario, pues siempre será elegante y actual.

Arriesgarse por diseños diferentes. El uso del vestido de baño es ahora más amplio y sería ideal comprar la pieza de acuerdo con la ocasión de uso.

Conocer las prendas y sus diferentes cuidados para darles mayor vida. No lavar con agua caliente ni suavizantes para no debilitar las licras; no utilizar blanqueadores ni químicos fuertes a fin de evitar alteraciones de color, tener cuidado con superficies rugosas, guardar siempre con ventilación.