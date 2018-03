Lo mejor de la semana de la moda de París

París es la última parada del Mes de la Moda. Allí se presentan los desfiles de las casas más grandes e importantes de la industria, que cerraron con broche de oro esta temporada.

A grandes rasgos, la semana se vio marcada por la presencia de cuadros, colores llamativos, muchas capas, y el accesorio que nunca puede faltar en París: las boinas. Además, la mayoría de las marcas mostraron un mensaje muy contundente en cuanto a igualdad de género y la necesidad de incluir una visión feminista en el proceso creativo.

Vea a continuación el resumen de los mejores desfiles de la semana.

Dior:

La famosa casa francesa abrió la semana de la moda con una impresionante pasarela que retrocedió medio siglo para organizar una protesta por la igualdad de las mujeres en la década de 1960. La directora artística Maria Grazia Chiuri (primera mujer en este cargo) ha dedicado todas sus colecciones al empoderamiento femenino, y a querido reinventar y reimaginar los legados de estas luchas que cambiaron el mundo. En su primera temporada lanzó las camisetas con el lema 'Todos deberíamos ser feministas' (haciendo honor al libro de Chimamanda Ngozi Adichie) que se convirtió en un objeto de deseo, y en una de las piezas más icónicas de 2017. A pesar de esto la diseñadora recalca que el valor del movimiento va más allá de una tendencia.

El desfile se llevó a cabo en el Museo Rodin, que se cubrió internamente con carteles de protesta que hacían referencia a lemas feministas y recortes de revistas de moda de 1968. De igual manera las piezas de la colección tenían mensajes como “C’est Non Non Non Non”, que significa “NO NO NO” o piezas con el símbolo de la paz.

Botas, vestidos y faldas retomaron el estilo de los años 60 con estampados florales y detalles en peluche. Además todos los looks fueron acompañados por un gorro estilo ‘vendedor de periódico’.

Chanel:







Karl Lagerfeld vuelve a sorprender con todo el estilo de Chanel en una increíble colección. El diseñador una vez más transformó el Grand Palais en un escenario fantástico, donde presentó de una manera muy literal la colección otoño/invierno.

En un bosque otoñal se mostraron los diseños donde se mezclaron los elemento básicos del ‘tweed’ de Chanel, sumado a grandes abrigos, largos vestidos de encaje y enormes bufandas. Aunque los tonos de la pasarela fueron principalmente neutros, los detalles de colores fuertes llenaron la colección de vida y de elegancia.





Cortesía Chanel.

Cortesía Chanel.

De igual manera, la casa rinde homenaje una vez más a la icónica Coco Chanel através de los clásicos emblemas de la casa: el ‘Little Black Dress’, la combinación blanco y negro, las perlas y las prendas acolchonadas, al estilo del clásico bolso de Chanel.







Saint Laurent:

En una impresionante pasarela con vista a la Torre Eiffel, la firma francesa presentó su nueva colección a tres grados bajo cero. Fue un show para todos los que estuvieran cerca, turistas y transmutes pudieron apreciar el increíble trabajo de las proyecciones sobre la Torre, acompañadas por uno de los desfiles más importantes de la temporada.

El directo creativo Anthony Vaccarello plasmó su estilo con vestidos cortos, prendas completas en cuero, detalles rockeros y una importante influencia de los 80. Desde su llegada a la marca, el diseñador y la casa han centrado sus esfuerzos en crear un estilo dirigido a los menores de 25 años, siluetas atrevidas y objetos que llamen la atención están siempre presentes en los diseños de la marca.

Balmain:







El diseñador Olivier Rousteing ha sido la gran sorpresa de París, con piezas dramáticas y fascinantemente llamativas mostró una de sus pasarelas más explosivas. En búsqueda de empoderar lo femenino, las modelos se vieron envueltas por trajes metálicos y tornasolados, además de vestidos que parecían en llamas, todo lleno de brillo y movimiento.

De acuerdo con las declaraciones del diseñador para Vogue, además de impulsar la lucha femenina y la reivindicación del genero, hay que rebelarse y divertirse en el proceso. “Siempre he sido rebelde en la moda y siempre he creído en la fuerza de las mujeres. Esta generación se convertirá en las amazonas de futuro”.

Por esto la colección se centra en romper moldes que van más allá de un diseño, es una declaración política, que se muestra a través de piezas brillantes, ajustadas, de lentejuelas y de cortes radicales llenos de energía.

Louis Vuitton:

Como cierre de oro la famosa casa francesa presentó un desfile increíblemente tradicional. Es estilo clásico de las viejas figuras parisinas de la época de los años 80 y los 90 de la moda francesa, fue llamada de ‘vieja escuela’.

Al igual que la mayoría de marcas, Louis Vuitton centró su atención en la conversación alrededor del tema de la igualdad de genero, ya que de acuerdo con la marca, es vital que el mundo de la moda tome responsabilidad sobre este, y que además tenga un mensaje claro frente a este movimiento.

De acuerdo con el director artístico Nicolas Ghesquière, empoderar a una mujer va más allá de usar pantalones, no es una cuestión de vestirse como hombres sino de vestirse para sí mismo y sentirse fuerte.

La piezas centrales de la colección fueron estas prendas icónicas de cortes elegantes y detalles que se consideran totalmente femeninos: chaquetas peplum, cinturones estilo corsé y pantalones ultradelgados.