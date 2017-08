Este es el tema de la Gala del Met 2018

Desde 1970, cada primavera desfilan por la pasarela neoyorquina las estrellas más influyentes, luciendo modelos exclusivos que van acorde con el tema escogido. Entre las galas más recientes se destacan “Alexander McQueen: Savage Beauty” de 2011, “China: A través del espejo” de 2015 y “Comme des garçons” de 2017.

Lea también: The first monday in May: el evento de moda más importante de la moda mundial

Imágenes de Jesús, estampados de la Virgen, monjes budistas, coronas y cruces invadirán esta gala, según una publicación del Women’s Wear Daily.

En 2018 el Museo Metropolitano de Nueva York recibirá a los famosos luciendo trajes alusivos a la relación existente entre la moda y la religión.

Lea también: Los mejores vestidos de la Gala del Met

Varios diseñadores y casas de moda alrededor del mundo ya han apostado por este estilo, como Jean Paul Gaultier con su colección de Virgins with the serpents (2007), Dolce & Gabbana con Medieval religious iconography (2013) y Christopher Kane, con Punk culture and religion (2017).