Se subastarán los objetos personales de Audrey Hepburn

Audrey Hepburn es la tercera mejor actriz de todos los tiempos (después de Katharine Hepburn y Bette Davis) según the American Film Institute. Ha sido ícono de moda, estilo y glamour para muchas mujeres de diferentes generaciones. Y es que dicha esencia revivirá con la subasta de sus objetos personales que se llevará a cabo el 27 de septiembre, en la Casa Christie’s de Londres.

Entre las piezas se encuentra gran parte de su armario, por ejemplo, un abrigo impermeable de Burberry que tiene un precio estimado de 7.000 a 9.000 euros. Pero las prendas más codiciadas son aquellas que diseñó el francés Hubert de Givenchy, como el vestido de cóctel que la actriz utilizó en una sesión de fotos para la película de 1967 “Dos en la carretera”.

El diseñador favorito de Hepburn creó el vestuario para muchas de sus producciones, como “Sabrina” (1954), “How to steal a million” (1966) y “Breakfast at Tiffany’s” (1961). El guion original de esta última se subastará entre 70.000 y 90.000 euros, pues lleva las anotaciones personales que la actriz hizo con un esfero de tinta turquesa.

Hacen parte de la muestra otros objetos de su época de bailarina y actriz, como un archivo fotográfico, afiches de películas, y una colección de zapatillas de baile. Recordemos que Hepburn estudió ballet y teatro en Londres, y un cazatalentos de Paramount Pictures la descubrió en una de sus actuaciones.

La artista, que nació el 4 de mayo de 1929 en Bélgica, obtuvo el premio Óscar a mejor actriz gracias a su papel en “Roman Holiday” (1953), su primera aparición en la pantalla gigante. Esta producción cuenta la historia de la princesa Anna que escapa de una supervisión de protocolo y se enamora de un periodista, interpretado por Gregory Peck.

Por esta actuación también ganó un Globo de Oro y un premio BAFTA en 1953. Y seis semanas después recibió el premio Tony por su obra de teatro “Ondine” del dramaturgo francés Jean Giraudoux. Hepburn se posicionó como una de las pocas intérpretes que ha recibido ambos premios en un mismo año, junto a Shirley Booth (Come back litthe Sheba,1950) y Ellen Burstyn (Alice doesn’t live here anymore, 1974), actrices estadounidenses de cine y teatro.

Sean Ferrer, su hijo mayor, organizó la subasta 24 años después de la muerte de su madre en 1993: “Hemos decidido lo que queremos guardar y lo que no, -no tenemos suficientes casas que llenar- y odiamos la idea de que las cosas que no vayan a estar en una exposición o que no se vayan a usar para apoyar sus iniciativas benéficas se queden en un almacén olvidadas”, declaró para People.

Además de la venta de sus posesiones, se abrirá al público una exposición con todas las piezas de Hepburn desde el 23 de septiembre. Y para aquellos coleccionistas y aficionados alrededor del mundo, habrá una subasta en línea desde el 19 de septiembre hasta el 3 de octubre.