¿Por qué Robert de Niro es el nuevo modelo de Ermenegildo Zegna?

Robert De Niro es como un buen vino, mientras más viejo mejor es su calidad, o al menos así lo piensa la casa de moda de lujo italiana exclusiva para hombres. Es por eso que Zegna contactó al director de cine Francesco Carrozzini para producir el cortometraje de la nueva campaña ‘Defining Moments’, que acompaña su nueva colección.

Para reflejar la experiencia y el estilo de la marca italiana en un cortometraje, el director se dio a la tarea de buscar a un actor que no necesite presentación, que no le importe lucir cicatrices y arrugas que se acentúan con el paso del tiempo y que su carrera de cine haya pasado por la acción, la comedia, el romance y el drama.

Así fue como dio con Robert De Niro, ganador de dos premios Oscar, será el protagonista de cuatro cortometrajes se le verá respondiendo algunas preguntas del joven actor McCaul Lombardi sobre su experiencia en la industria cinematográfica. En la entrevista ambos actores lucen los nuevos trajes de la colección ‘Defining Moments’ elegidos por ellos mismos y diseñados por el italiano Alessandro Sartori.

El veterano actor de Goodfellas (1990), el musical New York New York (1977) y la comedia Meet the parents (2000) concluye la entrevista a Lombardi, quien está impresionado por compartir con el estadounidense, así: “siempre le digo a la gente que no tenga miedo de arriesgarse, por una parte o algo más. Incluso si parece que no lo conseguirás, porque si no lo intentan nunca van a saber si lo hubieran logrado”.