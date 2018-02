4 recetas para una fiesta de hamburguesas gourmet

Todas las recetas del mes son de este popular y famoso plato. Pero no se confunda, vienen en una versión actualizada para disfrutar sin ningún tipo de culpa, muy saludables y repletas de sabor.

Las hamburguesas tienen fama de ser muy malas para la salud y suelen aparecer muy abajo en la lista de comidas gourmet. Sin embargo, en los últimos años ha habido una especie de revolución. Desde la del restaurante Ume de Sídney, que tiene inspiración japonesa, como la de cerdo frito katsu, hasta la de la cadena estadounidense Bareburger, elaborada con ingredientes orgánicos, hay muchos chefs jóvenes allá afuera desafiando el viejo estereotipo de este plato y creando nuevas cosas.

Aquí en Colombia también ha ocurrido una explosión de hamburguesas gourmet, como las que hacen Home Burgers y 60 nativas en Bogotá. Tengo que admitir que no soy muy aficionada a este plato, incluso cuando me ofrecen la opción vegetariana, pero me encanta preparar cosas que hagan felices a mis amigos. Así que decidí enfrentar el desafío de cocinar mi versión gourmet con un toque saludable.

Hay una receta de carne de res inspirada en Asia, con tres ingredientes estrella: nori, miso y kimchi. Los alimentos fermentados, como estos dos últimos, forman parte de una de las tendencias más importantes en los últimos años. Pero no se deje engañar pensando que son una moda pasajera. Estos métodos antiguos de preservación se mantienen en muchas culturas por una buena razón: están llenas de bacterias buenas, que cuidan el sistema digestivo.

Otra de las opciones es una hamburguesa de cordero con aroma a romero inspirada en el Mediterráneo, con una salsa a base de yogur (más bacterias intestinales saludables) además de lechugas y remolacha. Por favor, no les tenga miedo a las remolachas, este vegetal de raíz es una gran adición para cualquier hamburguesa. Estudios recientes muestran que puede mejorar seriamente el rendimiento del ejercicio, ayudar a reducir la presión arterial y está repleto de vitamina C, fibra y una gran cantidad de otras vitaminas y minerales que estimulan el sistema inmunológico.

También preparé una vegetariana, rica en proteínas y sin gluten. Si quiere hacer esta opción vegana, solo saque el queso de la ensalada de kale. Esta ensalada también es un buen complemento para ir con cualquiera de las recetas o un almuerzo de fin de semana.

Es fácil, rápido y saludable. El aguacate a la parrilla en esta receta también resulta un deleite garantizado. Y finalmente, pero no por eso menos importante, hay una receta de batatas al horno con nori. Es perfecta para una merienda rápida a mitad de semana, después de la escuela o para comer en la noche.

Este caleidoscopio de colores, texturas y sabores está garantizado para ganarse al amante más fuerte de la comida rápida frita y grasosa. Espero que se diviertan tanto como lo hice yo en esta fiesta de hamburguesas barbecue con mis amigos.

Hamburguesa de cordero con remolacha y katuk

Foto: Lucho Mariño

Con sabores del Mediterráneo; si no consigue remolacha dorada, no se preocupe, funciona también con la normal.

Para 6 personas

La hamburguesa

1 cucharada de aceite de oliva

1 cebolla pelada y picada

600 g de cordero molido

2 dientes de ajo pelados y machacados

600 g de carne de res molida

1 cucharada de mostaza

1 cucharada de romero picado

1 manojo de perejil picado

2 yemas de huevo

Sal y pimienta al gusto

Katuk

1 taza de yogur griego

1 diente de ajo pelado y machacado

1 pimentón rojo asado, pelado y picado (o encurtido en un frasco)

6 panes de hamburguesa o integrales

Mantequilla al gusto

1 paquete de lechugas mixtas

2 remolachas doradas (o normales) cocinadas, peladas y cortadas en tajadas

Germinados para decorar

Coloque una sartén a calentar sobre fuego medio con el aceite de oliva. Adicione la cebolla y saltee hasta que se ablande. Retire del fuego y deje enfriar. Coloque la cebolla en un recipiente hondo con el cordero molido, el ajo, la mostaza, el romero, el perejil, las yemas, sal y pimienta al gusto y mezcle con cuidado.

A continuación forme las hamburguesas con las manos, haciendo un hueco en la mitad de cada una (eso ayuda a que no se inflen tanto durante la cocción). Guárdelas en la nevera hasta que esté listo para cocinarlas.

En un recipiente aparte prepare la salsa katuk. Mezcle el yogur griego con el ajo y el pimentón. Caliente una parrilla y cocine las hamburguesas hasta que estén en su punto. Retire del fuego y deje reposar mientras se calienta el pan.

Para armar las hamburguesas unte el pan con mantequilla al gusto, encima coloque las lechugas, una hamburguesa, unas tajadas de remolacha, una cucharada de salsa katuk. Para finalizar, decore con unos germinados.

Hamburguesa de carne de res con kimchi

Foto: Lucho Mariño

De inspiración asiática, esta hamburguesa viene con dos ingredientes fermentados: kimchi, una preparación a base de diferentes vegetales, y miso, un condimento aromatizante.

Para 6 personas

La hamburguesa

1 cucharada de aceite de oliva

1 cebolla pelada y picada

600 g de carne de res molida

1 cucharada de pasta de miso

2 cucharaditas de cinco especias chinas

2 yemas de huevo

Sal y pimienta al gusto

Mantequilla de nori

125 g de mantequilla (a temperatura ambiente)

2 hojas de nori

6 panes de hamburguesa

1 paquete de lechugas orientales

1 taza de kimchi

Germinados para decorar

Coloque una sartén a calentar sobre fuego medio con el aceite de oliva. Adicione la cebolla y saltee hasta que se ablande. Retire del fuego y deje enfriar. Coloque la cebolla en un recipiente hondo con la carne de res molida, el miso, las cinco especias chinas, las yemas, sal y pimienta al gusto y mezcle con cuidado. A continuación forme las hamburguesas con las manos, haciendo un hueco en la mitad de cada una (eso ayuda a que no se inflen tanto durante la cocción). Guarde las hamburguesas en la nevera hasta que esté listo para cocinarlas. A continuación prepare la mantequilla de nori. Primero muela el nori en un molino de café o macháquelo en un mortero. Luego viértalo en un recipiente y mezcle con la mantequilla blanda hasta obtener una mezcla homogénea. Guarde en un contenedor tapado en la nevera.

Caliente una parrilla y cocine las hamburguesas hasta que estén en su punto. Retire del fuego y deje reposar mientras se calienta el pan. Para armar las hamburguesas unte el pan con mantequilla de nori al gusto, encima coloque lechugas orientales, una hamburguesa y dos cucharadas de kimchi. Al finalizar, decore con germinados.

Hamburguesa de zapallo, garbanzos y quinua

Foto: Gregg Bleakney

Estas hamburguesas vegetarianas están llenas de sabor, pero tenga cuidado al cocinarlas, ya que son muy suaves. Si las cocina en un barbecue asegúrese de colocar primero una plancha plana sazonada sobre la parrilla.

4-6 personas

La hamburguesa

1 cucharada de aceite oliva

1 1/2 tazas de garbanzos cocinados

1 cucharadita de semillas de hinojo

1 cucharadita de semillas de comino

1 cucharadita de cilantro molido

1 cucharadita de paprika ahumada

Ají seco molido al gusto

2 tazas de zapallo cocinado pelado

y cortado en trozos

1/2 taza de quinua cocinada

1 diente de ajo pelado y machacado

1 cucharada de semillas de chía

Sal y pimienta al gusto

Encurtido de limón

1 cebolla roja pelada y cortada en medialunas

Zumo de un limón

Sal al gusto

Ensalada de kale

1 diente de ajo pelado y machacado

Zumo de un limón

Aceite de oliva extra virgen al gusto

1/4 taza de queso parmesano rallado

Sal y pimienta al gusto

1 paquete de kale cortado en pedazos (sin el tallo)

1 aguacate cortado en tajadas con la piel

Mantequilla sin sal

Pan integral o sin gluten

Caliente una sartén con aceite de oliva sobre fuego medio, agregue los garbanzos y las semillas de hinojo, comino, cilantro, paprika y ají. Cocine por unos minutos revolviendo constantemente. Esto ayuda a secar un poco los garbanzos y resalta el sabor de las especias. Retire del fuego y vierta en una procesadora de alimentos con el zapallo hasta obtener una masa homogénea. Vierta la masa en un recipiente hondo y adicione la quinua, el ajo, las semillas de chía, sal y pimienta al gusto. Ahora, con las manos forme las hamburguesas y coloque en la congeladora por media hora antes de cocinarlas.

Mientras tanto prepare el encurtido de limón. Mezcle la cebolla roja con el zumo de limón, agregue sal al gusto y deje reposar por media hora. Aparte, en un recipiente prepare la ensalada de kale. Mezcle el ajo con el zumo, aceite de oliva, el queso parmesano, sal y pimienta al gusto. Adicione el kale y mezcle bien. Ahora caliente una plancha sobre la parrilla con un poco de aceite de oliva y cocine las hamburguesas hasta que estén doradas. Luego, en la parrilla cocine las tajadas de aguacate por 2-3 minutos, retire, pele y use inmediatamente.

Para armar las hamburguesas, unte el pan con mantequilla (si desea se puede calentar el pan sobre la parrilla). Encima ponga la ensalada de kale. Luego coloque la hamburguesa de zapallo, un poco del encurtido de cebolla y unas tajadas de aguacate asado. Para finalizar, decore con germinados.

‘Fries’ de batata al horno con nori

Foto: Lucho Mariño

Para 4-6 personas

1 kg de batatas

2 cucharadas de aceite de oliva

1 hoja de nori

Sal al gusto

Precaliente el horno a 200 °C. Lave las batatas y seque bien. Corte en tajadas. Coloque sobre una bandeja de horno y mezcle con el aceite de oliva. Lleve al horno por 20 minutos o hasta que estén doradas por fuera y blanditas por dentro. Mientras tanto, muela el nori en un molino de café o macháquelo en un mortero con un poco de sal al gusto. Retire los fries de batata del horno, espolvoree el nori molido encima. Sirva inmediatamente.

Lista de compras

Kimchi

Se puede conseguir en los restaurantes coreanos o en el almacén Maki Roll:

Cl. 95 No 11-10, Bogotá.

Nori

Se vende en los grandes supermercados o en las tiendas de domicilios de Global Gourmet: www.globalgourmetmarket.com

Remolachas doradas y kale

Se pueden pedir domicilios por toda Colombia en la página web del almacén El Hortelano: www.villapaz.org o en su tienda en Bogotá: Cra. 7 No 180-75.