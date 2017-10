16 mitos que debemos olvidar a la hora de tomar vino

¿Es el vino rosado es una mezcla de tinto y blanco?

El vino rosado es elaborado con uvas tintas, solo que en el proceso de fermentación, el mosto se deja en contacto con las pieles por un tiempo mínimo y a eso se debe que el color sea rosado. Lo que le da el color a los vinos es la piel de la uva.

El vino rosado es exclusivo para mujeres: mito

Falso, es un prejuicio bastante grande, ya que todo el mundo puede consumir esta variedad y disfrutar de sus atributos.

Los vinos rosados sólo se consumen y van bien únicamente en época de verano de día: mito

Falso, pueden ser consumidos durante todo el año. Lógicamente al ser un vino más fresco y ligero, va muy bien durante la época estival, pero no necesariamente tiene que se consumido en el verano.

Los vinos blancos y rosados tienen poco alcohol: mito

Hay veces es que sí, pero no es una regla general. En el caso de los rosados, estos pueden tener 1 grado menos de alcohol como promedio. En el caso de los Sauvignon Blanc y Chardonnay, que son las variedades blancas más populares, estos tienen prácticamente el mismo grado alcohólico que los tinos.

Los vinos rosados son difíciles de maridar: mito

Falso. La frescura de esta variedad hace que sea un excelente acompañante con diversos tipos de aperitivo, platos livianos y comidas que contengan pescados ligeros. Quesos blancos con buena acidez como mozzarella también acompañan de buena forma a este vino.

La calidad de la uva en los vinos rosados es menor que con la que se elaboran los vinos tintos: mito

Falso, la calidad de la uva en Casillero del Diablo para la elaboración de su Rosé es igual a la de los demás vinos de la línea Reserva. Son uvas provenientes de nuestros más reconocidos valles vitivinícolas de Chile.

Vino tinto con carne y blanco con pescado: mito

Falso. En gustos no hay nada escrito y perfectamente podemos acompañar un pescado más graso, como el atún, con un Casillero del Diablo Pinot Noir por ejemplo, o una suprema de pollo con un Casillero del Diablo Chardonnay.

Son mejores los vinos caros: mito

No necesariamente. Pasa, y bastante seguido, que hay vinos de 80 dólares que son inferiores en calidad a uno de 20 dólares. Hay veces que en los vinos muy caros se abusa de la madera, o hay un exceso de madures de la uva, lo que hace que el vino no sea equilibrado y fresco. Hay que informarse primero y no por gastar más se va a obtener un vino superior.

¿Tomar vinos blancos y rosados al inicio de una gran comida o celebración o únicamente al final o en el brindis del evento?

No hay reglas para esto. Un vino blanco o rosado puede consumirse en cualquier momento, con o sin comida, al final o al comienzos de ésta.

Los vinos blancos se pueden elaborar con cualquier tipo de uva: verdad

Es verdad, se pueden elaborar vinos blancos con uvas tintas. Hay vinos blancos que son mezcla de Sauvignon Blanc con Carmenere por ejemplo. Aquí el contacto del mosto con las pieles del Carmenere fue nulo por lo que el resultado es un vino sin color.

Los vinos blancos no envejecen (evolucionan) bien: mito

Falso, hay vinos blancos que tienen un tremendo potencial de guarda. Depende de la variedad, de la elaboración y de las características del vino. Por regla general se recomienda consumir los Sauvignon Blanc jovenes, pero en el caso del Chardonnay que por lo general tienen paso por barrica y tienen más cuerpo el escenario es distinto, aquí se pueden encontrar vinos que pueden madurar por más de 10 años fácilmente. Otro ejemplo son algunos vinos blancos de Alemania que tienen el azúcar residual más elevado o son directamente dulces. Aquí se pueden encontrar vinos que pueden envejecer por 70 o más años sin problemas.

Los vinos blancos deben tomarse muy fríos: verdad

Sí, es recomendable que se beban a una temperatura de entre 8 y 10 grados.

Los vinos blancos y rosados tienen también beneficios para la salud como el vino tinto: mito

Los blancos y rosados no tienen los mismos beneficios para la salud que el vino tinto. Esto debido principalmente a la cantidad de polifenoles presentes en el vino tinto, los cuales provienen de la cáscara y las semillas de las uvas, actuando a nivel cardíaco, eliminando los radicales libres.

Además, hay estudios que indican que el consumo responsable de vino tinto evita la aparición del alzheimer, reduce la formación de cálculos renales, equilibra la presión arterial, entre otros beneficios.

El vino blanco no marida con el queso: mito

Falso, el vino blanco marida perfectamente con diversos tipos de queso. Destaca el queso fresco, queso de cabra, brie, camembert, entre otros.

No hay tanta variedad en vinos blancos y rosados como en tintos: mito

En el mercado se encuentran muchos más vinos tintos que blancos. Sin embargo, eso no significa que existan más variedades tintas que blancas, sino que es algo netamente relacionado con los gustos del consumidor. Por ejemplo, en Chile la segunda variedad más plantada es el Sauvignon Blanc, superando a variedades tintas mundialmente populares como el Syrah y el Merlot.

Una vez abiertos no se pueden guardar para consumirlos después: verdad

Al descorchar una botella, el ideal es beberla cuanto antes, ya que con el paso de las horas y peor aún, de los días el vino se oxida al estar en contacto con el oxígeno.

Esto pasa pese a que volvamos a tapar la botella con el corcho, ya que quedan pequeños espacios por donde ingresa el oxígeno.

Otro tema importante es que muchos componentes del vino son de carácter volátil, por lo que al mayor contacto del vino con el aire, más rápido desaparecerán estos componentes que son fundamentales en cada variedad.