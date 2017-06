Conozca la comida transparente

El ingenio de las compañías de alimentos nunca para. Año tras año están llamando la atención con productos que a simple vista no parecen comida. Hace una década existían la Pepsi Azul, para celebrar Navidad; los cigarrillos de chocolate y hasta la Coca Cola sabor vainilla. Algunos de estos productos siguen a la venta en otros países, mientras que otros, como los cigarrillos de chocolate, quedaron vetados porque “incitaba” a los menores de edad al consumo de tabaco.

A pesar de esto hay productos que están pensados para sorprender al público como el ‘Clear Coffee’, un café transparente hecho por los hermanos David y Adam Nagy. La idea nació gracias a las inevitables súplicas de los odontólogos: “por favor deje el café y las bebidas negras”.

Por ello, los hermanos Nagy estudiaron la forma de quitarle a esta bebida su negro particular, sin perder su sabor, aroma y efecto energizante natural. Luego de dos años de pruebas y análisis del producto sacaron al mercado un café hecho con granos árabes, cafeína natural, agua y un ingrediente secreto para anular el pigmento original del café.

Entre sus beneficios se encuentran que no tiene conservantes, azúcar, sabor artificial ni aditivos y que además contiene sólo 4 calorías en 200 mililitros. El precio de una botella está en 9 mil pesos. Por el momento, está disponible en Reino Unido y Estados Unidos.

Otro producto que por estos días llama la atención en Estados Unidos y todo el continente asiático es el ‘Raindrop Cake’ o Mizu Shingen Mochi, un postre creado en Japón que tiene el mismo aspecto que una gota de agua. Este particular dulce se hace con agua, por supuesto, ‘Agar agar’ (gelatina de algas), sirope de azúcar y harina de soya.

El postre se vendió por 8 dólares en el restaurante japonés Smorgasburg en Nueva York por el chef Darren Wong. Ahora, su receta está libre para todo el público para poner a prueba la creación de esta gota de agua.

Por otro lado, es normal que Coca Cola lance productos de todos los sabores como Coca Cola de Vainilla, ‘Cherry’ y hasta Fresa con tal de satisfacer a un público sediento y a la expectativa de nuevos sabores. Sin embargo, en 1940 la compañía creó la ‘White Coke’ como un encargo especial Georgy Zhukov, Mariscal de la Unión Soviética, al presidente de los Estados Unidos Dwight D. Eisenhower, quienes compartían su afición por la Coca Cola negra.

Zhukov amaba el sabor de la Coca Cola, pero por órdenes de Stalin no podían tomar de esta bebida negra, ya que era símbolo del capitalismo. Fue por ello que Eisenhower le encomendó a James Farley, presidente de la Cooperación de Exportación de Coca Cola, una gaseosa transparente como el vodka.

Así fue como nació la White Coke, bebida que fue embotellada en frascos rectos y transparentes y se enviaron como un encargo especial para los rusos amantes de la bebida capitalista, según informa el New York Times.

En 1992, Pepsi logró emular a la White Coca Cola con ‘Crystal Pepsi’, una bebida sin cafeína y sin colorantes, pero que mantenía su sabor a cola y que estaba pensada para que fuera una alternativa saludable de las gaseosas. Aunque su venta duró sólo un año y fue incluida en la lista de las 100 peores ideas del siglo XX de la revista Time, algunos se ilusionan con el regreso de este producto.

Just received this from @pepsi on twitter a min agoIt is my duty to share it with all of you. #BringBackCrystalPEPSI pic.twitter.com/hyTbH5spbL

— L.A. Beast (@KevLAbeast) 8 de junio de 2015