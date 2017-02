Cuatro recetas para desintoxicar el cuerpo

Arranca un nuevo año y es tiempo de cambiar la mente e iniciar una vida saludable, con dieta y ejercicio. “Vegajanuary” es una moda reciente que consiste en adoptar una dieta de vegetales para desintoxicar el cuerpo durante enero de tanto atiborramiento e indulgencia del periodo festivo.

Sin embargo, la alimentación saludable no debe ser solo una moda o una experiencia exclusiva para este mes. Tampoco debe ser sinónimo de una vida llena de alimentos insípidos. Yo considero que se puede ser creativo en la cocina y si se agregan nuevos ingredientes a la alacena, alcanzará un nuevo nivel gastronómico. Y no necesita complicarse ni gastar demasiado.

Este mes, por ejemplo, he añadido dos de mis ingredientes favoritos de Oriente Medio a una simple ensalada de tomate. Si usted no tiene melaza de granada ni sumac en su cocina, entonces le recomiendo que los busque. El sumac es una especia de color rojo oscuro, elaborado de la fruta del árbol que lleva el mismo nombre. Tiene sabor a limón y resulta perfecto para poner en ensaladas, pescado y carne. La melaza de la granada es un jarabe espeso, dulce y agrio, similar en sabor al vinagre balsámico. Se trata de un condimento versátil que puede reemplazar al vinagre en aderezos de ensaladas y adobos.

Por otro lado, si usted se pregunta qué cocina una persona vegetariana en su vida o si quiere probar algo nuevo, entonces compre una coliflor. Esta verdura pasa por su mejor momento y está presente tanto en los menús de Los Ángeles como en los de Londres. Recientemente probé coliflor steak en un pequeño restaurante en París y me encantó. En esta receta, le agregué un chile picante y ahumado de Vaupés llamado wai-ya y chimichurri, para dar un efecto fragante y picante.

También incluí dos ingredientes cotidianos, como las lentejas y la cebada. Ambos tienen, además, germinados –una gran adición a su cocina, pues están llenos de sabor, son muy sanos y transforman la presentación de cualquier plato con un pequeño puñado–.

Espero que disfrute preparando estas recetas y recuerde, como siempre, que no hay nada escrito en piedra, pruebe agregando otras verduras en el tazón de cebada, un poco de aguacate en la ensalada de tomate o un poquito de tahine sobre la coliflor. No olvide que los alimentos saludables hechos en casa deben ser divertidos y servir para esparcir un poco de amor, pero sin añadir peso a su cintura.

Bowl de cebada con salsa de tomate seco y zapallo

Para 4 personas

Un plato de granos es una manera simple y fácil de servir una deliciosa combinación de ingredientes saludables. En esta receta he utilizado cebada, que puede servirse caliente o fría. Este cereal constituye una alternativa tan sabrosa y nutritiva como la quinua

2 tazas de cebada

1 zapallo cortado a la mitad

1 cucharada de aceite de oliva

Sal y pimienta al gusto

1/2 taza de pimentones rojos asados, pelados y cortados en julianas

1 taza de rúgula

1 paquete de germinados

Aderezo de tomate seco

1 taza de tomates secos

1 diente de ajo pelado y machucado

1/4 de taza de piñones

1/2 taza de aceite de oliva

1 cucharadita de tomillo deshojado

Precaliente el horno a 190 °C. Lave muy bien la cebada, cuélela y pásela a una olla con suficiente agua y sal al gusto. Cocine por 25 minutos o hasta que esté todavía al dente. Ponga el zapallo en una bandeja con aceite de oliva y adicione sal y pimienta al gusto. Lleve al horno y cocine por 30 minutos o hasta que esté listo. Retire y corte en trozos.

Mientras tanto, prepare el aderezo de tomate seco. Lleve todos los ingredientes a la licuadora y procese hasta que queden bien integrados. Cuando la cebada esté en su punto, cuélela y llévela a un recipiente. Vierta el aderezo encima, adicione el pimentón en julianas y mezcle bien.

Para servir, coloque la cebada en cuatro tazones, con las tajadas de zapallo, la rúgula y espolvoree los germinados encima.

Ensalada de lentejas con remolacha y queso de cabra

Para 4 personas

Me encantan las lentejas pardinas, que son más pequeñas que las verdes normales. Esta ensalada clásica con queso de cabra se hace aún más interesante con la adición de flores comestibles y microhojas de remolacha. La estrella de esta ensalada es, sin duda, la variedad conocida como remolacha azucarera. Si no la encuentra, puede utilizar la remolacha púrpura tradicional.

500 g de remolachas de colores

2 tazas de lentejas pardinas

4 cucharadas de aceite de oliva

2 cucharadas de vinagre de vino tinto

Sal y pimienta al gusto

1 paquete de hojas de remolacha

1 manojo de flores comestibles

1/2 taza de queso de cabra

Cocine las remolachas en una olla de presión hasta que estén en su punto. Pélelas y luego córtelas en tajadas. En una olla aparte cocine las lentejas en abundante agua por 20 minutos o hasta que estén al dente. Cuélelas y déjelas enfriar un poco. Llévelas a un recipiente y mezcle con el aceite de oliva y el vinagre. Agregue sal y pimienta al gusto.

Para servir, mezcle con las tajadas de remolacha, el queso de cabra, las hojas de remolacha y las flores. Esta ensalada es rica tanto tibia como fría.

Steaks de coliflor con chimichurri

Para 4 personas

Son sencillos y rápidos de preparar y pueden ser un fantástico plato principal vegetariano o un sabroso acompañamiento para aquellos omnívoros presentes en su vida.

1 coliflor cortada en cuatro tajadas gruesas

1 cucharada de aceite de oliva

Sal y pimienta al gusto

Salsa de chimichurri

1/2 taza de perejil liso picado

1/4 de taza de cilantro picado

2 cucharadas de orégano fresco y picado

1 cebolla ocañera pelada y picada

1 ají picado

2 dientes de ajo pelados y picados finamente

1 cucharadita de sal

1/2 taza de vinagre de vino tinto

3/4 de taza de aceite de oliva extra virgen

Wai-ya (picante de Vaupés) o ají seco al gusto

Germinados para decorar

Precaliente el horno a 180 °C. Coloque las tajadas de coliflor en una bandeja con el aceite de oliva y sal al gusto. Lleve al horno y cocine por 20 minutos o hasta que estén listas. Mientras tanto, prepare la salsa chimichurri. Lleve todos los ingredientes a un recipiente y mezcle hasta que queden bien integrados.

Cuando las tajadas de coliflor estén listas, retire del horno, espolvoree el wai-ya o ají seco encima y decore con unos germinados. Sirva con la salsa chimichurri.

Tomates con sumac y melaza de granada

Para 4 personas

Esta combinación es ganadora. Simple, deliciosa y colorida, usted puede disfrutarla sola para acompañar una carne o un pescado al grill o servirla con una variada selección de otras ensaladas y así crear una exquisita comida vegetariana.

2 tazas de tomates cherry de colores,

cortados en tajadas

2 tazas de lechugas mixtas

1 manojo de germinados

2 cucharaditas de sumac

1/3 de taza de aceite de oliva extra virgen

2 cucharadas de melaza de granada

1 cucharada de zumo de limón

Sal y pimienta al gusto

Mezcle las tajadas de tomates con las lechugas y los germinados y coloque en un plato. Espolvoree el sumac encima. En un recipiente mezcle, con la ayuda de un batidor de mano, el aceite de oliva con la melaza de granada y el zumo de limón. Agregue sal y pimienta al gusto. Vierta encima de los tomates y sirva inmediatamente.