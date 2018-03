¿Qué es Cambridge Analytica y por qué debería importarle?

¿De qué se trata?

Facebook reconoció públicamente que le dio acceso de datos privados de sus usuarios a la firma de datos Cambridge Analytica. Esta, a su vez, utilizó esta información para esparcir, entre otras, noticias falsas durante la época de campañas presidenciales de Estados Unidos.

Esto es gravísimo. Primero, porque las políticas de seguridad de Facebook (que pocos hemos leído, pero están ahí) enuncian claramente (desde 2015) que Facebook jamás venderá los datos de sus usuarios a otras compañías. Sin embargo, Cambridge Analytica (CA) encontró la forma de “doblar” estas reglas, comprándole los datos de los usuarios a Aleksandr Kogan, un profesor de la universidad de Cambridge que creó una aplicación dentro de la red social para hacer quizzes de personalidad. Es decir, que posiblemente usted también cayó en esa trampa sin darse cuenta.

Segundo, porque con estos datos crearon algoritmos que, según el ex analista de CA Christopher Wylie, les permiten “explorar las vulnerabilidades mentales de las personas y encontrar formas de incluir información en distintos canales de contenido online para que la gente empiece a ver cosas por todas partes que pueden o no ser ciertas”. Como las cadenas de whatsapp de sus tías, pero en una escala mucho mayor, y unas implicaciones de millones de dólares.

¿Cómo lo hicieron?

Cada vez que usted quiere utilizar una ‘app’ con el botón de inicio de Facebook, le está dando permiso de utilizar sus datos. Lo que usted no sabe, es que esa ‘app’ está recogiendo también la información de todos sus contactos. Esto significa que, como la red social es eso, una red, todos somos vulnerables al mismo tiempo.

¿Qué dice Facebook?

En medio de todo este escándalo, que comenzó con la investigación del FBI a las campañas presidenciales de 2016 y que ya demostró cómo Rusia estuvo involucrada en la compra de publicidad para noticias falsas para favorecer a Donald Trump en Facebook, Mark Zuckerberg y Sheryl Sandberg (COO) se mantuvieron en un silencio casi sepulcral. Tanto el Parlamento británico como el Congreso de los Estados Unidos han citado a Zuckerberg a comparecer en audiencias especiales para explicar el tratamiento que hace de los datos de sus usuarios. Las consecuencias reales se verán si llega a demostrarse que, efectivamente, los datos que tomó Cambridge Analytica terminaron en manos de los ‘trolls’ rusos que afectaron las elecciones estadounidenses.

Después de muchas presiones, Zuckerberg aceptó ser entrevistado por Anderson Cooper en CNN y publicó (en Facebook, ¿dónde más?) el siguiente comunicado con su versión de los hechos, un ‘mea culpa’, y los planes que tienen para evitar estos daños hacia el futuro.

Oficialmente, Facebook asegura que Cambridge Analytica mintió diciendo que habían eliminado toda la información que habían obtenido ilegalmente: “Fue una estafa y un fraude”, le dijo Paul Grewal, jefe encargado del equipo legal de Facebook, al New York Times. Vale recordar que, si bien Facebook le exigió a Cambridge Analytica que eliminara la información, nunca verificó que esto se hubiera realizado.

La compañía también asegura, sin un ápice de vergüenza, que no es una violación a la privacidad de los usuarios porque no hubo hackeo: simplemente fue un “mal uso de los datos”.

Las cosas están tan turbias que Alex Stamos, el jefe de seguridad de datos de Facebook, anunció que planea renunciar en los próximos meses pues está insatisfecho con el trato que sus jefes le dan a los usuarios.

¿Cómo afecta a un usuario como usted?

Piense en todas las veces que usted ha dado “like” a algo en Facebook. Una foto, una receta, un link, un video, todos esos clics le dan pistas a compañías como Cambridge Analytica para crear un modelo que puede atacar todos sus frentes: su orientación sexual, sus traumas infantiles, sus miedos más profundos… y a partir de eso entregarle información, veraz o no, en función de intereses económicos y políticos. Es la maquinaria de propaganda más grande y poderosa que usted pueda imaginarse, y si no hay quién la controle, no hay forma de saber hasta dónde pueda llegar.

¿Qué puede hacerse al respecto?

Cerrar su cuenta de facebook es una opción, pero no garantiza que sus datos desaparezcan de ahí. Una forma de mitigar el riesgo puede hacerse entrando a las opciones de Configuración, y donde aparece Aplicaciones revisar los permisos que tiene en Aplicaciones-Sitios web y Plugins. Desactivar esa plataforma, así como las apps que usan otras personas, puede ayudarle a mitigar el riesgo.

Sin embargo, tenga en cuenta que cada vez que usted descarga una aplicación en su celular o abre una cuenta en internet, le está dando permiso a los desarrolladores para usar sus datos. Porque Internet se basa ante todo en la confianza y la colaboración, los usuarios “creen” que las compañías no van a utilizar su información en contra suya. Demostrar lo contrario haría temblar al mundo digital como lo conocemos hoy.