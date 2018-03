La nueva apuesta de Elon Musk: ¿un medio de noticias satíricas?

Elon Musk, el empresario sudafricano, con nacionalidad estadounidense y canadiense, se cansó de enviar cohetes al espacio con SpaceX y de sacar automóviles eléctricos de lujo con Tesla. Ahora, está concentrado en un medio de comunicación llamado Thud!, como lo reveló en su cuenta de Twitter.

That’s the name of my new intergalactic media empire, exclamation point optional

— Elon Musk (@elonmusk) 14 de marzo de 2018