Estos son los nuevos juguetes tecnológicos para 2018

Meet the new line up of LG CLOi robots – #ServingRobot, #PorterRobot, and #ShoppingCartRobot at LG ThinQ Studio during CES 2018. . From carrying drinks, shopping bags to suitcases, they will make your life hassle-free! . #LG #LG_HomeAppliances #LGAppliances#LGCLOi #CLOi #LG_CLOi_ThinQ#LGCLOiThinQ #LGRobots #robots #smartlife#CES2018 #LGCES2018 #LasVegas #LGThinkQ#ThinQStudio #convenience #innovation#lifestyle

A post shared by LG Home Appliances Global (@lg_homeappliances) on Jan 9, 2018 at 1:53am PST