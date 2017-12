Vea las ocho mejores aplicaciones de 2017

Como es costumbre la tienda virtual más grande del mundo (2,7 millones de aplicaciones, 0,5 millones más que App Store de Apple) reveló las mejores aplicaciones para sus usuarios según sus puntajes, comentarios y descargas de actualizaciones.

Socratic es la aplicación del año gracias a las opciones de aprendizaje que le brinda a profesores y estudiantes por igual. Esta herramienta, en la que el protagonista es un buho, ayuda al usuario a resolver ejercicios de matemáticas, química, física, economía, biología, ciencias, historia y cálculo, entre otras, con solo tomar una foto.

Lo interesante es que no da la respuesta, si no que da pistas para que la persona lo haga por sí solo. La aplicación es 100% gratis y también verifica si sus respuestas son correctas.

En la categoría del mejor juego, los usuarios se llevaron una sorpresa con Crash Arena Turbo Stars (Cats), que superó a Fifa 17, Pes 2018 y Super Mario Run. La aplicación diseñada por ZeptoLab, creadores de ‘Cut the rope’ y ‘King of thieves’, le permite al usuario construir un robot de batalla para enfrentarse con otros jugadores en tiempo real.

PicsArt Animator, herramienta para editar fotos y crear gifs, se llevó el primer lugar como la aplicación más entretenida, mientras que Cookpad Recetas, para los amantes de la cocina, como mejor aplicación social.

Por otro lado, Google eligió las herramientas que han revolucionado la vida de las personas en su día a día, como por ejemplo, Simple Habit Meditation, que le muestra a las personas qué ejercicios debería hacer después de despertar, seguida de la aplicación de clima (Today Weather); un block de notas (Notebook) y un contador de pasos (Leap Fitness Group).

En la categoría de aplicaciones para niños, Star Walk 2 es la aplicación más popular con más de 5 millones de descargas. Es una herramienta que les enseña astronomía, pues les ayuda a encontrar e identificar estrellas, planetas y constelaciones en tiempo real. También presenta un atlas del cielo y un modo de dibujo para unir las constelaciones.

La aplicación más popular entre adultos fue FaceApp, que lejos de estar relacionada con Facebook, permite arreglar fotografías con un solo toque. Si necesita añadir una sonrisa, eliminar arrugas, agregar filtros e incluso cambiar de género, esta aplicación es para usted.

Los usuarios, por su parte, no quedaron conformes por la elección de Pinterest, una red social, como la aplicación más innovadora del año, por encima de Snapchat, Google Earth y Be My Eyes (aplicación para ciegos).

¿Cuál es su aplicación favorita? escríbanos en el recuadro de comentarios