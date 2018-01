Wu Wei, el método oriental de meditación para principiantes

El Wu Wei puede ser muy fácil o muy difícil de poner en práctica. Todo depende de qué tan desarrollado esté su sentido común. Por ejemplo, si siente que está en una relación que ya siguió su curso y sin embargo se aferra a ella, usted está atrapado en un círculo negativo que lo consume poco a poco.

Si por el contrario, usted tiene la capacidad de alejarse sin dudar, le será más fácil practicar esta filosofía, pues se trata de “dejar fluir” (Wu Wei en español) las situaciones de su entorno.

Aunque suene a una filosofía que aviva la pereza, en realidad es uno de los pilares del taoísmo que consiste en dejar que el orden natural prevalezca sobre las acciones. En otras palabras, se trata de no forzar situaciones ni rutinas porque iría en contra de su naturaleza.

Estas palabras aparecieron por primera vez en el Tao Te Ching, uno de los libros de filosofía de China escrito por Lao Tzu en el siglo IV a.C, y lo practicaron Mahatma Gandhi y Martin Luther King, quienes lo adaptaron en oposición a los cambios violentos de sus respectivas épocas.

Hoy esta filosofía va mucho más allá de un discurso de protesta y ha entrado en temas como, por ejemplo, manejar una relación laboral, tener un estilo de vida más saludable y disfrutar el placer de vivir. A continuación vea algunos consejos para ponerla en práctica.

Escriba sus planes

Cuando se escriben las ideas que tiene para el futuro, es más fácil ser realista y elegir los objetivos que realmente puede cumplir. Por ejemplo, si en su lista está hacer ejercicio, aprender un nuevo idioma, y viajar por todo el mundo, descarte los propósitos en los que ha fallado y enfóquese en los que puede lograr.

Dé el primer paso

Una vez elegidas sus metas concéntrese en ellas y empiece a hacerlas sin alterar el tiempo de sus otras tareas o actividades. Comenzar es lo más difícil, y a la vez lo más importante.

No se precipite

Si por consecuencias del destino usted ve que no avanza a la velocidad deseada, no se desanime, pues esto lo llevará a tomar decisiones bajo las emociones y no la racionalidad.

Acepte las reglas

Uno de los errores más comunes que se comenten a la hora de trazar una meta son las ansias por lograr resultados en el menor tiempo posible y esperar siempre una retribución, bien sea un cambio físico o mental.

Con el Wu Wei, los filósofos orientales buscaban llegar a un punto de aceptación en el que disfrutan al máximo el recorrido hasta cumplir con sus objetivos. En otras palabras, aceptan las reglas naturales y no intentan cambiarlas para alcanzar un mayor bienestar.

Tenga paciencia

Esta antigua práctica busca que las personas disminuyan su ‘hacer’ e incrementen el ‘pensar’. Esto funciona prácticamente para que haga una pausa en su carrera por alcanzar la meta e interiorice todo lo adquirido en el proceso.

Función original

El Wu Wei se creó como una forma de meditación que veía los fracasos como algo positivo y de los que se podía valorar lo sutil. Zhuangzi, filósofo taoísta, escribió que la persona que practica esta filosofía es capaz de entrar en un estado ‘Ming’, conocido también como un estado de éxtasis y clarividencia total.