¿De qué se trata el descubrimiento de los ganadores del Nobel de Medicina?

Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash y Michael W. Young, de las universidades de Brandeis (Boston) y Rockefeller (Nueva York), llevan 30 años estudiando el funcionamiento del ritmo circadiano, conocido también como el reloj biológico, es decir, ese “mecanismo natural” que adapta nuestra fisiología según las fases del día y de la noche.

Durante estas décadas, los científicos plantearon varias hipótesis sobre cómo funciona el reloj biológico. Una de ellas fue que se trataba de algo que podía controlar a voluntad; otra si era por causa del medio ambiente y otra si era un proceso molecular.

Para responder esta pregunta, los científicos decidieron clonar el primer gen del ritmo circadiano de una mosca de fruta (Drosophila) en 1984 para estudiar su reacción en diferentes escenarios.

Tras cientos de estudios, Hall, Rosbash y Young encontraron que los cambios del reloj biológico de la mosca están ligados a los genes de comportamiento y proteínas. Este hallazgo permitió estudiar el reloj circadiano en plantas, animales y personas, encontrando que se aplican los mismos principios.

Gracias a este descubrimiento, los científicos y doctores podrán diagnosticar ciertas enfermedades o trastornos que están ligados a procesos fisiológicos, el metabolismo, la temperatura corporal y las hormonas. De ahí el argumento para llevarse el Nobel de Medicina.

Un ejemplo de ello serían controlar los trastornos del sueño a través de las moléculas del reloj biológico y configurarlo para que la persona se pueda anticipar al día y la noche, como tiene que ser.

“Sus descubrimientos explican cómo las plantas, los animales y los seres humanos adaptan su ritmo biológico para que se sincronice con las revoluciones de la Tierra. Este campo de la investigación es amplio y muy dinámico, con repercusiones para nuestra salud y bienestar”, dijo Juleen Zierath, bióloga y miembro oficial de la asamblea del Premio Nobel.

Para incentivar esta investigación, los organizadores del Premio Nobel les entregarán 1,1 millones de dólares el 10 de diciembre en Estocolmo Suecia, para que los científicos sigan estudiando los comportamientos del reloj biológico y los procesos moleculares.