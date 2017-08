Marc Blaison, una de las mejores narices del mundo

¿Cómo se comienza a entrenar una nariz para reconocer los aromas?

Es un trabajo diario, es un talento que debe entrenarse constantemente para mejorarlo y mantenerlo en el tiempo, esa es la clave que diferencia a las narices de otros talentos: oler, interpretar aromas, viajar, conocer, probar combinaciones de fragancias..

¿Cómo entrena su nariz?

Viajando, Oliendo las materias primarias a diario, las fragancias, evaluando los perfumes sobre la piel de los otros. Es un entrenamiento olfativo.

¿Cómo se marca una tendencia en perfumes?

Para crear una fragancia de tendencia es necesario darle una personalidad exclusiva, esto se logra con la creatividad suficiente para seleccionar ingredientes que al fusionarlos produzcan aromas novedosos, a veces extraños pero siempre exquisitos, la tendencia no solo hay que seguirla, debemos marcar innovando con algo fuera de lo común.

Para fusionar los aromas con éxito, es necesario tener la creatividad de un artista, saber que cada ingrediente tiene un origen, una forma, un color y que no todos combinan. Así, unos aromas logran la sinergía perfecta para comunicar amor, poder, juventud, elegancia, frescura, masculinidad, sensualidad, ternura y otros al juntarse simplemente surten el efecto contrario, no transmiten.

Un claro ejemplo del proceso de investigación que se hace antes de crear una fragancia de tendencia es Ccori, la fragancia emblema de la Compañía, cuyo nombre en Quechua significa oro. Para saber a qué podía oler este metal precioso, visité varios museos del oro en Perú y el museo del oro en Bogotá, Colombia. Esta experiencia me llevó a elegir materias primas poderosas como la rosa, la flor de azahar y la orquídea que evocan riqueza y belleza y de cierta forma al fusionarlas podrían asemejar el aroma del oro, luego de elegir las materias primas y de utilizar varios procesos patentados de extracción de aroma, se realiza el proceso de maceración, quizás uno de los más importantes porque las reacciones químicas de los ingredientes van gestando el alma de la fragancia, este proceso puede durar días, meses, semanas y hasta años dependiendo la fragancia .

¿Por qué usted se convirtió en experto en perfumes? Alguna historia personal/ familiar?

Cuando un amigo de mi juventud me contó que existía el Instituto de Perfumería (I.S.I.P.C.A.) en París, Francia, empezó viaje por el mundo de las fragancias, cuando supe que podría ser perfumista, sentí que eso era a lo que quería dedicar toda mi vida, me apasiona saber que tal vez un hombre en algún lugar del planeta se enamoró de una mujer por su aroma, gracias a una de mis creaciones, me emociona pensar que alguien pueda dejar huella positiva por donde pasa y hacerse inolvidable con su perfume.

¿Tiene alguna preferencia entre aromas cítricos/florales/secos?

No tengo preferencia por una familia olfativa específica, para mí el éxito de una fragancia radica en su composición, la combinación de cítricos y florales para las mujeres podría ser una de mis favoritas por la frescura que transmite.

¿Cómo debe oler un caballero?

En primer lugar debe tener un olor que transmita confianza, que tome beneficio de su personalidad. No debe ser un olor tímido o suave, debe transmitir elegancia, para los hombres cosmopolitas es recomendable un aroma basado en cítricos y maderosos.