Tres tendencias de ejercicio al límite

Las máquinas y los equipos para fortalecer el cuerpo han desaparecido de las rutinas de los gimnasios. La tendencia en el mundo mezcla algo de las actividades tradicionales, incluye sesiones para sudar al máximo y lograr resultados en tiempos mínimos, y no deja de lado la diversión.

Máxima intensidad, máximo beneficio

HIIT, que por sus siglas en inglés significa High-Intensity Interval Training, es un método de acondicionamiento físico en el que se alternan ejercicios de baja, media y alta intensidad. En un principio fue creado para atletas de alto rendimiento y es un entrenamiento hecho específicamente para sacar el máximo provecho en el menor tiempo, pues su duración se ubica por debajo de los treinta minutos.

La idea es elegir sus ejercicios favoritos como bicicleta estática, abdominales, sentadillas, burpees o flexiones y combinarlos con descansos que van desde los diez segundos hasta los dos minutos. Según la Encuesta Anual de Tendencias del American College of Sports Medicine (ACSM), el HIIT sigue en la lista de secuencias de ejercicios preferidas por el público gracias a que elimina tejido adiposo en un cincuenta por ciento de manera más efectiva que los ejercicios de baja intensidad, acelera el metabolismo y quema más calorías.

Surfeando en seco

El entrenador personal Adam Rosante, fundador del People’s Bootcamp, cuyo objetivo fue hacer asequible el trabajo físico de alta gama para todos, creó en Nueva York una serie de ejercicios para sus amigos, muchos de ellos surfistas profesionales y ‘paddleboarders’.

Luego de ver los resultados y de ser aclamado por especialistas en cultura física, Rosante decidió poner gratis el entrenamiento en la red. WaveShape, como se le denomina, es una serie de ejercicios que duran 45 minutos, para los que no se requiere equipo y que extraen movimientos propios del surfing y otros deportes que usan la tabla. Busca trabajar en cuatro frentes: fuerza, duración, flexibilidad y balance. El resultado, según quienes lo han practicado, es un cuerpo firme y tonificado, más los beneficios adicionales del surfing: trabajo cardiovascular, vigorización del tronco, fortalecimiento de piernas, abdomen y brazos.

El regreso de los aeróbicos

Más de treinta años después, Jane Fonda reina de nuevo en los estudios de Nueva York y Londres con las rutinas de aeróbicos. Los conocedores argumentan que a ella –principalmente– se le atribuye la obsesión en los Estados Unidos por estar en forma en los ochenta, gracias a la publicación de su libro Jane Fonda Workout.

Este libro dio lugar a la creación de una serie de videos que lograron vender hasta 17 millones de copias, cifra que ningún otro video de la misma categoría había alcanzado hasta el momento. Este año en Nueva York, la entrenadora personal Anna Kaiser, famosa por ser instructora de celebridades como la modelo Karlie Kloss, Sarah Jessica Parker y Shakira, entre otras, ha concebido una rutina que es un híbrido entre aeróbicos, danza, cardio y tonificación muscular.

Por su parte, en Londres, Bonnie Parsons, fundadora del estudio Seen On Screen, ha sido pionera en generar un movimiento en Inglaterra que ha instruido a miles de mujeres para que aprendan a seguir las coreografías de sus ídolos de la música popular, mientras tornean el cuerpo hasta llegar a su figura ideal. Los instructores de este local son talentos que han trabajado con artistas como Beyoncé, Christina Aguilera y Rihanna. Según palabras de Parsons, no se necesita de mayor coordinación. “Alentamos y damos la bienvenida a las personas con poco ritmo y que sean absolutos principiantes”.