Una fragancia cool de la mano de Coach

James Franco camina por un parque con esa mirada seductora que lo caracteriza; luce una chaqueta negra de cuero, una camisa de cuadros y unos jeans ajustados. Luego aparece en un automóvil vintage Plymouth Valiant y a lo lejos se ven los edificios más icónicos de Nueva York. No parece una imagen extraída del universo de Hollywood, se asemeja más bien a una escena cotidiana en la vida de Franco, que refleja su espíritu auténtico, creativo y aventurero.

Con esa campaña publicitaria, que contó con la dirección artística de Baron & Baron y la fotografía de Steven Meisel, la marca Coach lanzó oficialmente su nueva fragancia masculina. Y es que nadie mejor que Franco para ser su nueva imagen. Tiene 39 años, nació en Palo Alto, California, estudió escritura creativa en la Universidad de Columbia y fue nominado al Óscar por su papel en 127 horas, donde interpretó a un alpinista que tuvo que amputarse el brazo para salvar su vida, al quedar atrapado en una roca en un parque natural de Utah. Una historia real que se sumó al éxito obtenido en otros papeles como el de Harry Osborn en El hombre araña y en la biopic de James Dean. Su más reciente triunfo ha sido The disaster artist, película que dirige, produce y actúa, y que ya se ha llevado varios premios internacionales. La cinta narra la historia de cómo hicieron The Room, calificada como la peor película de la historia.

El director creativo de Coach, Stuart Vevers, aseguró que eligió a Franco porque encarna la creatividad, la seguridad, la curiosidad y la elegancia innata del hombre de la marca. “Es dinámico, atrevido, magnético y polifacético. Lo definen dualidades armoniosas: rudo pero refinado; intrépido y valiente, pero reflexivo y sensato. Posee un espíritu rebelde, lo que encaja a la perfección con el hecho de que en cierta ocasión interpretó a James Dean”, explicó. “La creatividad es el camino que sigo en todo lo que hago. Es la forma en que me relaciono y me comunico con otras personas, y es el verdadero significado que le encuentro a la vida. Me encantó colaborar con Stuart. Existen muchas referencias estadounidenses en los diseños que realiza para Coach, pero con un toque único y original, y eso es algo que comparto con él en mi proceso creativo”, aseguró Franco.

El aroma

Tanto en el interior como en el exterior de la fragancia cada detalle ha sido cuidadosamente pensado. Coach For Men fue elaborado por los expertos perfumistas franceses Anne Flipo y Bruno Jovanovic. Comienza con una nota de pera nashi, vigorizante, efervescente y verde; continúa con cardamomo, que aporta calidez, complejidad y un sutil toque de dulzura, y concluye con un fondo de vetiver, terroso, amaderado y verde, con ante y ámbar gris.

El frasco de color azul tiene grabado sutilmente el logotipo del carruaje y los caballos, que hacen referencia a los códigos icónicos de la marca, mientras que el tapón vaporizador de color carbono imita la forma de los cierres de candado de pieza movible que adornan los bolsos Coach, un elemento incluido en 1954 por el primer director creativo de la marca. La etiqueta colgante hace eco a las que llevan todos los bolsos Coach desde la década de 1970. En Colombia, la fragancia se puede conseguir únicamente en las tiendas Blind.

Una historia para recordar

Coach fue fundada en 1941 en Nueva York como una firma de marroquinería para hombres y mujeres y desde entonces se ha convertido en una casa de moda global, que fusiona el legado de la artesanía estadounidense con un nuevo dinamismo juvenil y un énfasis en la personalización. En 2007 presentaron su primer perfume.