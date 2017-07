Nunca es tarde para regresar al mercado laboral

Consejos para que la búsqueda de trabajo, después de los cuarenta, no se convierta en una fuente de decepción y baje su autoestima.

“No hay que quedarse cruzado de brazos esperando a que lo llamen, hay que ser proactivo, actualizarse, estudiar y generar oportunidades”, afirma Adrián Hernández, especialista en contenidos informativos, al hablar de su trayectoria laboral. Este comunicador de 43 años tiene dos décadas de experiencia y ha sentido toda clase de remezones en su vida profesional. Primero fue corresponsal de agencias y periódicos extranjeros, luego trabajó como free lance para revistas locales y después creó, con otros dos socios, una empresa especializada en productos editoriales, que luego tuvo que virar hacia los contenidos digitales.

Y como sucede en todos los sectores de la economía, muchas cosas han sucedido en los últimos veinte años en el mundo editorial y en los medios de comunicación: el arribo de las nuevas tecnologías, la segmentación de la información, los nuevos formatos. “Los servicios han cambiado de forma abismal, y no solo me refiero al cambio tecnológico, sino también al tipo de trabajo que se demanda. Antes se vendían contenidos de gran profundidad, por ejemplo reportajes y crónicas de largo alcance, y ahora contratan a un millennial que hace notas breves en formatos multimedia. Esto pasa porque la gente consume otro tipo de contenidos más fáciles de digerir”, dice Hernández, quien agrega que la salida está en trabajar en forma independiente en actividades relacionadas con la profesión y no depender de una sola fuente de ingresos.

Para María Forero la experiencia ha sido distinta. Después de vivir 22 años fuera del país y dar clases en una universidad norteamericana, esta lingüista con doctorado en Literatura hispanoamericana decidió regresar y se encontró, a sus 47 años, con un mercado laboral cerrado para ella. “Estuve muy activa durante casi seis meses, enviando mi currículo a varias universidades y a otras entidades que pudieran estar interesadas en mi experiencia, pero no fue posible vincularme, ni siquiera me contestaban los correos o las llamadas”. Después de un año dejó de insistir y empezó a editar obras por encargo, a escribir en revistas indexadas y organizar talleres por su cuenta. “Ni pensar que a mi edad voy a encontrar un trabajo en el que me contraten a término indefinido”, admite.

El panorama no parece tan halagador para una persona que ya cumplió los 40 y está buscando trabajo en una sociedad en la que se consideran “viejos” a los que ya cruzaron el umbral de esta década. Aunque resulta difícil engancharse de nuevo, sobre todo si se trata de una persona acostumbrada a ir a su oficina, tener un horario definido, recibir su quincena y sus prestaciones, no es una tarea imposible.

De acuerdo con el Observatorio Laboral de la Universidad Externado de Colombia, la población mayor de 40 años en el país llega a 16 millones de personas, de las cuales 10 millones (63 %) se encuentran vinculadas a una actividad laboral, 5 millones se hallan inactivas y 600.000 (3,7 %) están sin trabajo. Lo malo es que están de esa franja de mayores de 40 que laboran, solo el 31 % cotiza al sistema pensional, lo que significa que la mitad trabaja en actividades informales.

Experiencia y actitud

A la hora de buscar trabajo, el perfil del profesional es un aspecto clave. Según Liliana Bolívar, líder de consultoría en E-hunters, empresa especializada en la selección de cargos para alta gerencia, el mercado laboral para personas mayores de 40 es relativo al cargo y a la complejidad del mismo. “Hay cargos de gerencia general o dirección en los que se solicita la experticia de estas personas”.

La especialista aconseja a los postulantes estar actualizados en temas de recursos humanos, tecnología y formación académica. Otra recomendación de Bolívar es proyectar dinamismo y estar en buen estado de salud. “Si su apariencia lo hace ver mayor que el gerente, muchas empresas no lo aceptarán”, dice la consultora. Pero aclara que la experiencia siempre pesará, y que las empresas buscan responsabilidad, sentido de pertenencia, independencia y autonomía en los perfiles. “Los candidatos deben ayudarles a las empresas a cambiar la concepción de que una persona mayor está desactualizada”, puntualiza.

A su turno, Carlos Andrés Franco, psicólogo organizacional y socio de Nice People Consulting, indica que lo humano se considera más importante y que lo técnico se aprende. “El tema técnico es cuestión de entrenamiento, pero encontrar en el aspirante competencias comportamentales tales como liderazgo, influencia de grupo, adaptación al cambio y trabajo en equipo resulta más llamativo para los psicólogos y consultores encargados del proceso de selección de talento humano”. Franco recomienda que el profesional busque alternativas innovadoras en su área de desempeño, que esté a la vanguardia en redes sociales y especializadas como LinkedIn, no gaste tiempo en mandar hojas de vida a compañías que no tienen vacantes e incluya en el currículo los logros alcanzados en cada cargo.

Otra voz de aliento es la de la psicóloga de la Universidad Javeriana de Cali, Diana Carolina Manrique, que tiene diez años de experiencia en gestión humana y no ve el panorama tan gris para los trabajadores que ya cumplieron los 40. Afirma que a esta edad una persona puede demostrar que tiene habilidades de inteligencia emocional, manejo de situaciones difíciles y un carácter formado para asumir nuevos retos. “Esto no significa que los jóvenes no tengan estas características, pero la experiencia que poseen las personas mayores es una ventaja”.

Recomienda, eso sí, mostrar valor agregado, hablar una segunda lengua para ser competitivo con las nuevas generaciones y no aspirar a cargos de tercer nivel. “Por lo general, en estos últimos se buscan personas jóvenes que puedan aprender con el tiempo, mientras que para cargos tácticos y estratégicos, la edad, representada en experiencia, es muy valorada”.

Juan Felipe Cucalón Ceballos, fundador de Soyempleo.com (agencia virtual de empleo de Medellín, vinculada al Servicio Público de Empleo), admite que “sin lugar a dudas la edad sí es un requisito que pesa a la hora de preseleccionar el personal”. Sin embargo, aclara que hay otros factores que cuentan más que la edad, como la especialización en un área de conocimiento, la vitalidad del candidato y que el perfil de la hoja de vida esté en concordancia con la vacante.

Todos estos expertos coinciden en que buscar trabajo después de que se cumplen los 40 no es el fin del mundo, sino una oportunidad para reinventarse y también para actualizar sus conocimientos en el área de estudios pertinente, y si se tiene espíritu emprendedor, iniciar ese proyecto que estuvo engavetado durante muchos años. Es la hora del cambio y la consolidación de un camino profesional labrado durante toda la vida.

Los incentivos

• Desde el punto de vista jurídico, Iván Daniel Jaramillo Jassir, profesor de Derecho de Trabajo y Seguridad Social de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, aclara que para las personas que están por fuera del sistema laboral, a diferencia de los que quieren cambiar de cargo, “sí hay una dificultad para que se vinculen laboralmente, lo que induce a la informalidad, aunque esto no sea lo buscado por el sistema de relaciones laborales”.

Sin embargo, el docente explica que existe un incentivo para las empresas con la Ley 1429 de 2010, por medio de la cual se expide la Ley de Formalización y Generación de Empleo para que las firmas que contraten mujeres mayores de 40 años reciban beneficios como tomar los aportes al Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, así como los aportes a salud y al Fondo de Garantía de Pensión Mínima correspondientes a los nuevos empleos, como descuento tributario para efectos de la determinación del impuesto sobre la renta y complementarios.

*Con reportería de Sophía Gómez Gómez.