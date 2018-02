Billie Joe Armstrong lanzó su delineador oficial

Que un rockero use delineador de ojos no es nada nuevo. Desde Little Richard en los años cincuenta hasta Marilyn Manson, pasando, cómo no, por el incomparable David Bowie, el rock está lleno de artistas que desafían las convenciones de “lo masculino” a través del maquillaje.

Lo que sí es novedoso es que un rockero lance su propia línea comercial de delineadores, que es justamente lo que acaba de hacer Billie Joe Armstrong, líder de Green Day.

Desde su primer álbum 39/ Smooth (1990), hasta Revolution Radio (2016), Armstrong ha incorporado este ‘look’ en su vestimenta en escenarios y videos musicales. Por eso, el artista de 45 años decidió lanzar su delineador con la marca de maquillaje de Kat Von D, la famosa artista de tatuajes del programa L.A. Ink.

A diferencia del maquillaje de Cover Girl para hombres (que incluye base, labial, sombras y delineadores), Armstrong se alejó de esta tendencia y se enfocó en mostrar una pieza de colección a sus fanáticos y un objeto esencial para rockear con Green Day.

Bajo el nombre de Basket Case, como el sencillo que lanzó en 1994 con el álbum Dookie, este delineador tiene dos modalidades. La primera, delinear los ojos al estilo clásico de Green Day, y la segunda, crear el efecto de las sombras con una línea más gruesa que cubre los párpados, así como lo usó en el video de ‘American Idiot’.

¿Usaría el delineador masculino de Billie Joe Armstrong?