Así funciona el supermercado de Amazon

En el 2131 de la Séptima Avenida de la ciudad de Seattle (Estados Unidos) abrió sus puertas la primera tienda Amazon Go. Allí los comensales encuentran vinos, quesos, frutas, y todo lo que suele haber en un almacén de cadena.

La tienda, que abre todos los días de 7 a.m. a 9 p.m., parece un supermercado común y corriente. Sin embargo, en ella no hay cajeros ni filas que retrasen la compra de los comensales, pues lo único que necesitan es tener en su celular una cuenta en Amazon (Just Walk Out) para comprar lo que se les antoje.

Los compradores salen lentamente del lugar y miran de reojo la entrada con la sensación de que faltó algo. Tal vez mostrar los productos en un escáner o algo así.

Sin embargo, en Amazon Go no es necesario este proceso pues la tienda clasifica a cada cliente con un código QR en el que registra los productos que tomó de las estanterías.

La inteligencia artificial (machine learning) está tan desarrollada que reconoce cuándo un cliente elige un producto y lo lleva a su canasta, y cuándo éste toma un objeto y luego se arrepiente de llevarlo.

Esta tienda futurista, por fortuna, aún cuenta con empleados humanos que están para darle la bienvenida a los clientes, fidelizar a los curiosos que quieren comprar y no saben cómo, y los chefs que trabajan en la despensa de sánduches y bizcochos.

Amazon Go se suma a Amazon Books, las librerías físicas del emporio que nació como un ‘marketplace’ por internet. Aunque Jeff Bezos no ha revelado la creación de más tiendas autónomas, lo cierto es que su vicepresidente Giann Pierini llamó a esta tienda como “Un verdadero avance de tecnología que no existía antes”.

La competencia

Sin embargo, parece ser que la tecnología de Bezos la están usando en China desde 2016 con la tienda autónoma Bingo Box. Este local, de 6 metros de largo por 3 de ancho, no tiene ningún trabajador humano y está abierto las 24 horas, durante los 365 días del año.

“Además de ser una máquina expendedora de comida gigante, les ofrecemos a los clientes cosas novedosas y a un muy buen precio porque nos ahorramos los costes del personal”, contó Alvin Zheng, director de operaciones Bingo Box a EFE.

Bingo Box también registra a los clientes por medio de un código QR y les permite pagar por varias aplicaciones.

Lo único en lo que Amazon supera a esta tienda es que su tecnología permite detectar el movimiento de varios clientes, a diferencia de Bingo Box, que solo permite la entrada de un cliente.

El desarrollo de esta tecnología hizo que Amazon retrasara la apertura de la tienda durante un año. El reto de identificar a todos los compradores en momentos de aglomeración llevaron a la empresa a desarrollar un software para detectar todos los movimientos de la tienda con más de 100 sensores ubicados en cámaras, estanterías y paredes.

