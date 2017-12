Regalos navideños para fanáticos de Star Wars

Elija bien, inspírese, regale algo inesperado o si usted es muy fanático de Star Wars, dése un gustico navideño y auto regálese algo que lo haga feliz, además de boletas para ir a ver The Last Jedi.

Tal vez Star Wars no sea lo primero en lo que la gente común y corriente piensa cuando les dicen la palabra “Navidad”, pero para los fanáticos de esta saga no son personas comunes y corrientes. Para ellos, las dos cosas están atadas. Como las películas se estrenan en diciembre, es imposible no pensar en lo chévere que sería recibir un regalo que dejé el corazón de fanático de Star Wars lleno de felicidad. Si usted conoce a un fan (o si usted es uno y necesita sugerirle regalos de una forma no-sutil a sus seres queridos), hicimos esta lista para que tenga de dónde escoger.

Cosas de Star Wars hay para todos los presupuestos y para todos los intereses. Seguro en muchos lugares encontrará cuadernos, camisetas, llaveros y afiches con las caras de Leia, C3P0 o cualquier otro de los protagonistas de la saga. Pero además de los productos clásicos de Star Wars, encontramos estas maravillas.

Si su presupuesto no es muy grande y el fanático de Star Wars se la pasa en la cocina, le recomendamos estos moldes de hielo de la Estrella de la muerte , estos moldes para galletas, estos portavasos del Millenium Falcon o esta wafflera de la Estrella de la muerte.

Si algo relacionado con comida o bebida no le suena, entonces puede regalar desde las populares medias (pero estas no so las típicas que sus tíos le compran en el Éxito, estas son de R2D2), una bufanda con el símbolo de la Alianza Rebelde, el morral de Rey o incluso la chaqueta de Han Solo en The Force Awakens.

Si quiere algo que le sirva no solo al del regalo, sino a toda la familia o grupo de amigos, le recomendamos este sticker familiar para pegar en el carro, el Monopolio de Star Wars o cualquiera de los sets de LEGO de Star Wars. Hay desde muñequitos que cuestan menos de $10 dólares, hasta un modelo del Millenium Falcon que saldrá pronto al mercado y cuesta $799 dólares.

Otros regalos chéveres, en orden de más barato a más caro, son este libro para aprender a hacer origami de Star Wars, una lámpara del Millenium Falcon, una réplica del sable de Luke Skywalker o audífonos de Bobba Fett, Stormtrooper, Alianza Rebelde o Imperio Galáctico.

Para finalizar, si usted es más de regalar comida, sorprenda a su querido fan de Star Wars con estos macarons de R2D2, Chewie o Estrella de la muerte, cupcakes de Leia Organa (si quiere ser un poquito menos ‘mainstream’, del Almirante Ackbar) o esta maravilla llamada “Jabbacado Toast” que tiene aguacate y hummus encima de una tostada.