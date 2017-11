Este colombiano tuvo ‘Una idea para cambiar la historia’ y usted puede votar por él

History Channel está buscando a los emprendedores latinoamericanos que rompan las reglas a la hora de crear algo útil para la sociedad. Algunos de los más destacados son el generador de agua potable: un aplicador de fármacos por ultrasonido, y una prótesis robótica que sirve para asistir y rehabilitar la marcha de pacientes con parálisis.

Este último invento, bautizado “T-Flex:Ortesis robótica para tobillos”, es producto de la imaginación de Carlos Cifuentes, profesor del Departamento de Ingeniería Biomédica de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito (ECI-Colombia), con postdoctorado en la Universidad Federal de Espíritu Santo (UFES-Brasil). La pasión de este bogotano está enfocada en el análisis de movimiento, la interacción humano-robot y la robótica de rehabilitación. De ahí su idea.

Your browser does not support iframes.

Cifuentes es el único colombiano que está entre los mejores inventores de Latinoamérica y por el que puede votar en ‘Una idea para cambiar la historia’ hasta el el 26 de noviembre.

Una vez finalizada la votación del público, un jurado conformado por Fonseca (Colombia); el cardiólogo Daniel López (Argentina); la fisicoquímica Tessy María López (México), el científico Eduardo Posada (Colombia); la presidenta de Asech (Asociación de emprendedores de Chile) Alejandra Mustakis y el ganador del concurso en 2016, Diego Aguinsaca (Ecuador) elegirán los mejores cinco inventos.

El ganador absoluto recibirá 60 mil dólares para destinarlos a la producción de su proyecto además de un programa especial en History Channel donde expondrá su idea. El segundo, tercer, cuarto y quinto lugar recibirán 40 mil, el 20 mil, y 10 mil dólares, respectivamente.

Los ganadores se anunciarán entre el 5 y el 8 de diciembre en una gala que se llevará a cabo en Ciudad de México.

Otros concursantes

Biobyte

Your browser does not support iframes.

Fidel Mena, de Ecuador, creó un dispositivo capaz de aplicar fármacos a través de la piel mediante vibraciones conocida como aplicación por ultrasonido. Este invento está pensado para las personas que tienen que inyectarse medicamentos, o que por su misma enfermedad no pueden utilizar el pulso. Por ejemplo, los pacientes de diabetes, Párkinson o esclerosis múltiple.

Yawa

Your browser does not support iframes.

El peruano Max Hidalgo Quinto inventó una turbina eólica para generar agua potable. Yawa funciona con un sistema de condensación que comprime el aire hasta obtener agua en estado líquido.

El sistema ya logró generar más de cien litros de agua en Lima y su creador tiene pensado replicar la idea en otras poblaciones de Perú donde no cuentan con acceso a agua potable.

Mivos

Your browser does not support iframes.

Camila Quevedo, de Chile, envió un sistema que traduce el lenguaje de señas a un audio de voz, a través de la cámara de un celular o computador. El programa también traduce del español al lenguaje de señas.

Este invento permite que las personas sordomudas interactúen con el mundo a bajo costo. Vale la pena resaltar que hay más de 360 millones de personas con esta condiciones, según la Organización Mundial de la Salud y que 70 millones reconocen el lenguaje de señas como su primer idioma.

Ventosus

Your browser does not support iframes.

Federico Sosa, de Argentina, propone un generador de energía eólica pensado para las poblaciones rurales. Este invento consta de un aerogenerador de cinco kilovatios que sirve para generar calefacción en las casas y establecer comunicación satelital.

¿Cuál es su invento favorito para ganar el concurso de History Channel?