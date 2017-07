Vea la técnica de la universidad de Harvard para dejar de tener hambre y perder peso

Existen cientos de dietas que prometen ayudarle a bajar de peso, o al menos, conseguir su figura ideal. Sin embargo, esto nunca será posible si no sabemos controlar nuestro apetito, que a su vez “depende de su peso corporal actual; el metabolismo y las hormonas”, afirma el doctor David S. Ludwig endocrinólogo, investigador y profesor de Harvard Medical School y Harvard School of Public Health.

El doctor Ludwig ha dedicado 30 años de su carrera profesional ha combatir la obesidad en el mundo. Actualmente es el director del Centro de Prevención de Obesidad de la Fundación New Balance en el Boston Children’s Hospital y profesor interino de Harvard, donde desarrolla esta investigación sobre cómo los alimentos afectan las hormonas, el metabolismo y el peso corporal.

Allí, junto con sus otras 150 investigaciones sobre los factores de la obesidad encontró que las dietas no funcionan porque no se trata de la comida sino de cómo nuestro cuerpo asimila los alimentos. En palabras de Ludwig: “comer en exceso no es la principal causa de la obesidad; es el proceso de engordar lo que hace que la gente coma más. Es decir, que las células grasas juegan un papel importante a la hora de ganar o perder peso” cuenta al diario especializado en salud ‘The People’s Pharmacy’.

Por otro lado, el doctor agrega que hacer dietas bajas en grasa actúan en contra de su propósito, pues provoca que las células grasas se protejan con más calorías, lo que hace que su cuerpo acumule grasa y tenga poca energía. Es por eso que con su experiencia el doctor Ludwig le propone perder un kilo y medio al mes, durante un año, sin pasar hambre y a la vez sentirse mejor con estos tres pasos.

1. Sacie sus antojos

Ludwig propone satisfacer sus antojos durante dos semanas con el siguiente método: primero, coma una porción elevada de grasas (50% más de calorías); segundo, reduzca los carbohidratos en un 25% y tercero, aumente la proteína en un 25%. En este tiempo elimine poco a poco los derivados de cereales, las papas (en todas sus presentaciones) y el exceso de azúcar.

Lo más importante de estas semanas es que la proteína que coma sea de alta calidad, es decir, mucho pescado, ternera y cerdo. Por otro lado, también podrá seguir disfrutando de carbohidratos integrales como la fruta, legumbres y varias verduras sin almidón.

Este paso ayuda a preparar al cuerpo para las siguientes dos fases para controlar el apetito y además perder peso.

2. Aumente los carbohidratos y baje la grasa

Es importante que en las próximas dos semanas reduzca gradualmente las grasas en un 40% y aumente los alimentos ricos en carbohidratos en un 35%, como por ejemplo quinoa, arroz integral y avena. Mantenga la misma cantidad de proteínas.

Esta etapa funciona para entrenar sus células adiposas con el fin de que disminuya de peso progresivamente. “Cada organismo es distinto. Algunos le bastará con dos semanas, pero en otros caso puede ser hasta un mes, que por lo general son las personas con un peso elevado” dijo el Ludwig a The People’s Pharmacy.

3. Arme su menú ideal

Cuando logra balancear la relación entre carbohidratos, proteínas y grasas encontrará que es más fácil bajar de peso. En este etapa arme su plato de acuerdo a las siguientes referencias. En proteína consuma de 115 a 170 gramos por comida; media taza de cereales y la mitad de un plato con alimentos naturales como verduras y frutas.

En esta etapa incluya también arroz blanco o avena integral. El doctor Ludwig recomienda comenzar con este menú básico y después de una semanaprobar otros alimentos que demanden su cuerpo. “Lo importante es hacer un plan personalizado en lugar de depender de una recomendación nutritiva hecha para miles de personas. Recuerde que todo organismo es un mundo diferente y no a todos les funciona lo mismo” concluye el experto.